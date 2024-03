Il principe William in papillon nella serata dedicata a lady Diana parla di Kate Middleton Il principe ha preso parte a un evento in memoria di sua madre lady Diana Spencer. Nel discorso ha parlato anche di Kate Middleton, assente alla serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il discorso di William a The Diana Legacy Awards

Il principe William è stato l'ospite d'onore della serata organizzata in memoria di sua madre, lady Diana. Anche se a distanza, in videochiamata, ha fatto un'apparizione anche suo fratello, il principe Harry, ormai da tempo residente in California. L'occasione che ha riunito i due, seppur non fisicamente, è stata la l'annuale edizione dei Diana Legacy Awards, serata che si è tenuta al Science Museum di Londra. Il premio è stato introdotto nel 2017 per celebrare la vita della principessa del Galles, nel 20esimo anniversario della sua morte, avvenuta nel 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi.

William onora la memoria di lady D

William ha personalmente partecipato alla serata organizzata in memoria di sua madre dall'associazione di beneficenza che porta il nome della principessa del Galles. Ha tenuto un discorso e ha anche consegnato i premi a 20 destinatari. Il principe di Galles rivolgendosi ai vincitori ne ha elogiato il coraggio, la compassione e l'impegno: "Qualità condivise da mia madre" ha sottolineato. tra coloro che hanno ricevuto il riconoscimento: la 18enne Chiara Riyanti Hutapea Zhang per il lavoro della sua organizzazione benefica, la 26enne Joel Nkeonye Mordiper aver fondato un ente di beneficenza giovanile LGBT+ in Nigeria. Ai presenti in sala il duca di Sussex ha specificato di aver ereditato da lady Diana valori che a sua volta sta cercando di trasmettere ai figli e che condivide con la moglie.

Eilliam e Netra Venkatesh

Entrambi, ha spiegato, stanno in qualche modo cercando di proseguire il lavoro che la donna aveva cominciato in vita, un'attività improntata all'aiuto dei bisognosi, al sostegno dei giovani talenti più sfortunati, alla beneficenza. William ha detto commosso: "Mi ha insegnato che ognuno ha il potenziale per restituire qualcosa, che tutti meritano un sostegno nella vita. Il Legacy Award di questa sera è particolarmente speciale in quanto segna il 25esimo anniversario del Diana Award, un ente di beneficenza istituito per riflettere la convinzione di mia madre secondo cui i giovani possono cambiare il mondo. So che sarebbe stata onorata di vedere un ente di beneficenza a suo nome svolgere un lavoro così stimolante per edificare i giovani provenienti da tutti gli angoli del globo. Questa eredità è qualcosa su cui sia Catherine che io abbiamo cercato di concentrarci attraverso il nostro lavoro, così come hanno fatto i 50.000 giovani che hanno ricevuto un Diana Award negli ultimi 25 anni"

William e Olivia Zhang

Perché William era da solo

Kate Middleton non era presente alla serata. La principessa non si vede in pubblico da settimane, perché ancora in convalescenza: si sta riprendendo dopo l'intervento all'addome che ha subito. È ugualmente finita al centro di una potente bufera mediatica e con lei tutta la royal family a causa della pubblicazione di una foto ritoccata. La principessa ha ammesso di aver modificato l'immagine, prontamente rimossa persino dalle agenzie di stampa di tutto il mondo. La manipolazione alla fonte ovviamente ha fatto nascere molti sospetti sulle reali condizioni di salute della donna, oltre a mettere in imbarazzo la famiglia reale minandone alla base la credibilità.