Perché Kate Middleton ha modificato la foto: un tragico errore che ha peggiorato la situazione

L'ammissione da parte di Kate Middleton circa la foto modificata ha finito per produrre l'errore più classico: amplificare la notizia e le congetture. Un effetto disastroso quello prodotto dalle scuse della principessa del Galles che aveva però buone intenzioni: credeva che ammettendo l'errore, comportandosi quindi in modo onesto, avrebbe pagato. Non aveva fatto i conti, però, con il mondo affilato delle agenzie e dell'opinione pubblica. Ora, stando a quanto riporta il Telegraph, le conseguenze del gesto della principessa sarebbero state disastrose sul suo umore e anche sulla sua salute: "È distrutta".

Il gesto che ha finito per peggiorare le cose

Nonostante Kate Middleton avesse le migliori intenzioni per rassicurare il mondo dell'informazione e i suoi fan, la sua ammissione di responsabilità si è rivelata un boomerang. L'opinione pubblica è stata impietosa. Anche il Mirror lancia fonti proprie: "Un'amica ha detto che è profondamente turbata". Insomma, quella che doveva essere solo "una foto di famiglia innocente" è diventato un caso, una spy story, e ha finito per alimentare nuove speculazioni sullo stato di salute della principessa.

Le accuse dopo le scuse

Dal momento che sei agenzie hanno ritirato la foto dai loro archivi, Kate Middleton si è voluta scusare spiegando di non avere avuto l'intenzione di "causare confusione". Questo, però, ha scatenato tutti contro di lei, è stato come gettare litri di benzina sul fuoco. C'è di tutto: teorie cospirative sulla salute della principessa, ma anche attacchi diretti a minare la credibilità della Famiglia Reale. Fonti vicine a Kensington Palace fanno sapere che quella di ieri "è stata una delle giornate più brutte per il palazzo, qualcosa di cui si rifletterà ancora a lungo".

Ecco come ha ritoccato la foto

La fotografia della principessa Catherine (così ama essere chiamata adesso) accompagnata dai tre figli George, Charlotte e Louis, è stata scattata con una Canon 5D Mark IV. Dalle notizie digitali (i metadati) che si hanno sul file è stato possibile addirittura risalire all'ora delle modifiche e al software, un comune Adobe Photoshop. Gli interventi sono stati in tutto due: l'8 marzo alle 21.56 e il 9 alle 9.39. La foto è stata salvata su un Apple Mac ed è stata diffusa da Kensington Palace il giorno della Festa della Mamma britannica, ovvero il 10 marzo.