video suggerito

La storia di Sabrina Cohen-Hatton: chi è la senzatetto diventata consulente del principe William Homewards è il progetto lanciato dal principe William per aiutare gli homeless. Una delle collaboratrici, alle spalle ha proprio un passato da senzatetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il principe William co n Tyrone Mings, Sabrina Cohen-Hatton, Gail Porter e David Duke

Nella vita tutto può cambiare e le favole non esistono solo nei film a quanto pare. Lo sa bene Sabrina Cohen-Hatton, la cui storia, che ha già fatto il giro del mondo per la sua particolarità, si presterebbe perfettamente al copione di un film. La 40enne, infatti, oggi lavora accanto al principe William, ma alle spalle non ha affatto un passato di ricchezza o privilegi, né di lusso. Sì, adesso è a capo dei vigili del fuoco e fa da consulente al primogenito di re Carlo per aiutare gli homeless, ma fino a poco tempo fa era lei stessa una senzatetto.

La storia di Sabrina Cohen-Hatton

Il principe William ha particolarmente a cuore i senzatetto, coloro che vivono in condizioni di disagio: per strada, al freddo, quotidianamente a contatto con la solitudine, la fame, il senso di abbandono. Forse l'empatia è un'eredità di sua madre, la principessa Diana, che in vita è sempre stata accanto agli ultimi, ai dimenticati. Proprio lady D, quando era solo un bambino, portò suo figlio a vedere alcuni rifugi per i senzatetto, proprio per fargli vedere il mondo fuori da Buckingham Palace.

Il principe nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Londra l'11 luglio a Brixton ha sottolineato l'importanza di porre fine a questa piaga sociale, che cerca di combattere attraverso un programma a cui lui stesso ha dato vita. "Ho creato Homewards perché volevo che guardassimo il problema dei senzatetto attraverso una lente diversa – ha spiegato l'erede al trono – Il problema dei senzatetto è una questione sociale complessa, che tocca la vita di troppe persone nella nostra società. Tuttavia, credo davvero che si possa porre fine a tutto ciò".

Leggi anche Emma Marrone cambia stile per il tour estivo: il nuovo look con extension e corsetto trasparente

Homewards è un progetto quinquennale basato su sei aree del Regno Unito (Aberdeen, Bournemouth, Lambeth, Newport, Sheffield e Irlanda del Nord). Proprio a Newport, nel Galles del Sud, quando era una ragazzina, Sabrina Cohen-Hatton dormiva per strada. Oggi ha un lavoro, una famiglia, un titolo di studio, ma ha vissuto a lungo per strada dopo la morte del padre e ha dovuto affrontare parecchie difficoltà personali e familiari.

Oggi è una risorsa preziosa che lavora al fianco del principe, nell'associazione. Dopo l'esperienza nei vigili del fuoco in Galles è riuscita ad arrivare fino alla London Fire Brigade: è la "chief fire officer" grazie al programma del principe William, che aiuta concretamente i senzatetto aiutandoli a trovare un lavoro. "Sono la prova del fatto che i senza fissa dimora non dovrebbero essere cancellati" ha affermato Sabrina.