Perché George, Charlotte e Louis non sono mai andati a trovare Kate Middleton in ospedale Sembra che sia stata proprio la principessa del Galles a non volere che i figli le facessero visita nella clinica dove era ricoverata a causa di un intervento all'addome. La futura regina desiderava che i bambini non si preoccupassero più del dovuto.

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra: la principessa Charlotte, il principe Louis e Kate Middleton

Kate Middleton è stata dimessa il 29 gennaio, dopo aver trascorso in ospedale una quindicina di giorni per riprendersi dopo un intervento all'addome. La principessa del Galles continuerà la sua convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor, dove vive con la famiglia, e che dista ad appena quaranta minuti di macchina da casa dei genitori, che hanno aiutato il principe William nella gestione dei bambini mentre lui si stava accanto alla moglie, andandola a trovare in ospedale quotidianamente. I piccoli di casa Wales nel corso della degenza della madre non sono mai andati a trovarla alla London Clinic, dove era stata ricoverata; ricevevano una sua videochiamata tutti i giorni ma è stata proprio Kate Middleton a scegliere che George, Charlotte e Louis non le facessero vista.

I principi del Galles con i figli

Perché i figli non sono mai andati a trovare Kate Middleton

Intervistata da People, la biografa reale Ingrid Seward ha reso noto che probabilmente la principessa del Galles ha preferito che i figli rimanessero a casa per non spaventarli e "non rendere, ai loro occhi, la situazione più seria di quanto non fosse già". Inoltre, alla London Clinic, le visite dei bambini devono essere acconsentite dall'ospedale per la sicurezza dei pazienti e per tenere sotto controllo ogni possibile infezione. Secondo quanto riportato da People un paziente che ha affrontato un intervento chirurgico addominale si è pentito di aver permesso al figlio di andarlo a trovare, essendo stata per il piccolo un'esperienza "davvero spaventoso". Kate Middleton, quindi, voleva proteggere i bambini, ed evitare di farli preoccupare eccessivamente.

Kate Middleton e la principessa Charlotte

Il rientro a casa della principessa del Galles

Ora Kate Middleton è tornata a casa e i figli possono starle vicino e prendersi cura di lei, non potendo tornare ai suoi impegni ufficiali fino a Pasqua. La futura regina dovrà essere monitorata costantemente da un medico e dovrà seguire delle regole di riabilitazione, ma sarà circondata da tutti i suoi cari. Sembra, infatti, che la madre Carole Middleton le abbia già fatto visita, per consolarla del fatto che, costretta a letto, non ha potuto festeggiare con lei i suoi 69 anni; ma la principessa accanto a sé ha anche Natsha Archer, la sua consulente di stile e assistente personale.

Kate Middleton e il principe Louis