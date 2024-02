Kate Middleton triste e demoralizzata, costretta a rinunciare al compleanno della madre La convalescenza dopo l’intervento all’addome ha imposto alla principessa del Galles di non prendere parte ai festeggiamenti organizzati per il 69 anni di Carole Middleton. Un fatto che avrebbe gettato nello sconforto la futura regina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra: Kate Middleton e Carole Middleton

Il forte legame che lega Kate Middleton alla sua famiglia è risaputo. Per questo secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid britannici ha sofferto il fatto di non aver potuto prendere parte ai festeggiamenti per il compleanno della madre, che nell'ultimo periodo è stata molto presente e ha dato una mano al principe William nella gestione dei bambini mentre la figlia era in ospedale. La matriarca di casa Middleton ha compiuto ieri 69 anni e ovviamente la figlia, ancora convalescente non ha potuto festeggiare con lei, secondo la rivista Hello! la principessa del Galles sarebbe "triste e demoralizzata".

Carole Middleton

Il compleanno di Carole Middleton

La madre della futura regina ha festeggiato ieri il compleanno ma, ovviamente, a causa del recente intervento all'addome non ha potuto godere della compagnia della figlia. La principessa del Galles, infatti, sta trascorrendo la convalescenza nell'Adelaide Cottage dove è tenuta sotto stretto controllo medico ed è sottoposta a continue cure, fisioterapia e video-check, per questo è stato impossibile per lei partecipare al tradizionale party che Carole Middleton organizza ogni anno. La principessa ha dovuto annullare tutti i suoi impegni pubblici, che riprenderà non prima di Pasqua, ma il fatto di aver rinunciato anche alla festa della madre, evento a cui tiene particolarmente, l'avrebbe gettata nello sconforto, secondo le fonti vicine a Palazzo. Tuttavia Carole Middleton ha comunque voluto fare visita alla figlia nel suo giorno importante, per rimediare allo scoraggiamento e alla delusione che l'hanno colpita.