Kate Middleton, chi sono le 4 migliori amiche che le fanno compagnia in convalescenza Kate Middleton sta affrontando la convalescenza lontana dai riflettori ma in quanti sanno che a farle compagnia ci sono 4 delle sue migliori amiche? Ecco chi sono.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il periodo di convalescenza di Kate Middleton: dopo l'intervento all'addome a cui si è sottoposta a inizio gennaio, ha deciso di prendere una pausa dai riflettori, così da tornare al 100% senza subire altre forme di stress. Al momento non si sa nulla sul suo effettivo stato di salute ma, stando alle indiscrezioni, dovrebbe tornare in pubblico nel periodo di Pasqua. Le uniche cose certe sono che, dopo essere rientrata ad Adelaide Cottage a Windsor, da qualche giorno si è trasferita ad Anmer Hall, la tenuta reale di campagna in cui ha trascorso le vacanze scolastiche dell'half term insieme al marito e ai figli. In quanti sanno che a farle compagnia sono arrivate anche alcune delle sue migliore amiche?

Chi è la migliore amica di Kate che le ha fatto da Cupido con William

Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton impeccabile in pubblico tra re, regine e capi di Stato di fama internazionale, nella vita privata, però, è una donna assolutamente "normale" che conta sul sostegno di una cerchia ristretta di persone fidate. Al di là dei familiari, infatti, frequenta regolarmente quattro migliori amiche che in questo momento di difficoltà non hanno esitato a farle visita. Di chi si tratta? La prima è Emilia Jardine Paterson, la ex compagna di college che ha fatto da "Cupido" tra lei e William nel 1999. attualmente interior designer, ha aiutato la principessa per ristrutturare Kensington Palace e Anmer Hall.

Emilia Jardine Paterson e suo marito David

Dalla vicina di casa alla stylist

La seconda bff di Kate è Sophie Carter, la madrina della piccola Charlotte che ha partecipato a diversi appuntamenti reali, dai Royal Wedding ai cortei natalizi fuori la chiesa di Sandringham. Vive a due passi da Anmer Hall e non manca mai alle feste di compleanno della principessa del Galles. Lady Laura Meade, invece, è una delle vicine di casa nel Norfolk, anche se è stato suo marito a essere "galeotto": James Meade era infatti compagno di scuola di William a Eton. Tra i "bracci destri" di Kate Middleton non può mancare Natasha Archer, assistente personale e stylist con cui la principessa ha creato un profondo legame di amicizia. Si tratta di una delle poche a conoscere le vere condizioni di salute della futura regina, basti pensare che era con lei alla London Clinc.

Natasha Archer