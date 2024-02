Kate Middleton, dettagli dell’operazione ancora top-secret. Cosa accadrebbe se la monarchia li rivelasse La principessa del Galles è a casa da qualche giorno, ma si sa ancora poco sulle sue condizioni cliniche, e soprattutto su ciò che l’ha costretta a subire l’intervento all’addome. Secondo gli osservatori reali, se decidesse di svelarne i particolari, scriverebbe una nuova pagina della corona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kate Middleton

Kate Middleton ha lasciato da qualche giorno la London Clinic, l'ospedale di lusso dove è stata ricoverata per una quindicina di giorni a causa di un intervento all'addome. La notizia dell'operazione è stata data il giorno stesso, il 14 gennaio, ma non sono stati forniti i dettagli e le cause. Sulla nota emessa da Kensington Palace si legge che la principessa del Galles sta bene e che non potrà tornare ai suoi doveri ufficiali prima di Pasqua, ma nulla è stato reso noto sulle sue effettive condizioni cliniche; secondo alcuni esperti royal, se Kate Middleton scegliesse di rendere pubblica la malattia l'effetto sulla monarchia sarebbe enorme.

Kate Middleton

Cosa succederebbe se Kate Middleton rivelasse le cause dell'operazione

"Se dicesse tutto quello che le è accaduto avrebbe conseguenze stratosferiche. Il potenziale che avrebbe di accendere i riflettori sulla malattia sarebbe senza precedenti. Sono sicura che le è passato per la testa", ha commentato Emily Nash, conduttrice del popolare podcast A right royal. "Lei è una “influencer” sotto molti punti di vista, ispira la gente: sia che si tratti di acquistare quello che lei indossa sia di cambiare la politica del governo". Per questo se la principessa del Galles prendesse la decisione di rendere pubblici i dettagli dell'intervento sarebbe, non solo un modo per attirare l'attenzione sulla malattia, ma anche una novità per la monarchia, che ha sempre preferito condividere con il pubblico solo ciò che fosse necessario.

Kate Middleton

L'operazione della principessa del Galles

Si è speculato molto sulle cause che hanno costretto Kate Middleton a dover affrontare l'operazione all'addome, c'è chi ha avanzato anche l'ipotesi del tumore, smentita immediatamente da Palazzo. Nonostante la decisione di renderle note, ci si chiede se una questione così inerente alla sfera privata della persona debba essere condivisa, anche se si tratta della futura regina. Sul ricovero la BBC ha commentato: "è chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche sono serie"