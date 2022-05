Kate Middleton è bon-ton col coat dress: perché a Manchester ha indossato gli orecchini a forma di ape Kate Middleton ha partecipato all’inaugurazione del memoriale The Glade of Light a Manchester. Per l’occasione ha puntato ancora una volta su un coat dress dall’animo bon-ton, anche se ha pensato bene di riciclarne uno che aveva già indossato in passato. A fare la differenza, però, sono stati gli orecchini dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton e il principe William sono tra le coppie reali più amate al mondo, tanto che riescono sempre a incantare il pubblico a ogni apparizione pubblica. È proprio quanto successo ieri sera in occasione della loro visita alla cattedrale di Manchester, dove hanno partecipato all'inaugurazione del memoriale The Glade of Light, monumento che ha voluto commemorare le vittime dell'attentato del 2017 alla Manchester Arena durante il concerto di Ariana Grande. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la Duchessa di Cambridge, che ancora una volta ha dimostrato di avere la passione per il riciclo anche se non ha rinunciato al glamour e ai gioielli dal significato simbolico.

Kate Middleton ha riciclato l'abito-cappotto

Gli abiti preferiti di Kate Middleton? I coat dress e ne ha data l'ennesima prova durante l'inaugurazione del memoriale The Glade of Light. La Duchessa è infatti apparsa elegante e bon-ton con un vestito-cappotto di Michael Kors, un modello in tweed jacquard sui toni dell'indaco con la gonna a campana, il colletto a revers e le tasche sui fianchi. Il dettaglio che in molti hanno notato? Non è la prima volta che la moglie di William sfoggiava il capo, lo aveva già fatto in passato a diversi eventi ufficiali (non a caso fa parte della collezione Primavera/Estate 2014 della Maison). Qual è il suo prezzo? Attualmente viene venduto a 1.870 sterline (ovvero oltre 2.100 euro).

Kate Middleton col coat dress di Michael Kors

Il simbolo nascosto negli orecchini di Kate Middleton

Per completare il look la Duchessa non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in camoscio blu di Emmy London, anche se a fare la differenza sono stati gli orecchini. Kate ha indossato un paio di pendenti gold a forma di ape di Vanleles Diamonds e non li ha scelti a caso: l'ape è uno dei simboli della città di Manchester da oltre 150 anni e in molti hanno utilizzato il disegno come immagine profilo social dopo gli attacchi terroristici del 2017 in segno di solidarietà. Portando le api alle orecchie, dunque, la Middleton ha voluto rendere omaggio alla città, mostrando sostegno a tutte le famiglie che ancora oggi ricordano le vittime del drammatico attentato.