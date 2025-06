video suggerito

Carole Middleton al Royal Ascot: “ruba” il posto della figlia Kate con l’abito di pizzo color crema Dopo che Kate Middleton ha dato forfait, al Royal Ascot è arrivata sua mamma Carole: ecco cosa ha indossato per “rubare il posto” alla figlia principessa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da qualche giorno è partita ufficialmente una nuova edizione del Royal Ascot, l'evento ippico amatissimo dall'aristocrazia britannica che ogni anno si tiene all'ippodromo del Berkshire a partire dalla terza settimana di giugno. I membri della Royal Family sono tra gli invitati più attesi e, tra cappellini originalie abiti bon-ton, non stanno deludendo le aspettative. La regina Camilla sta osando con le tinte vitaminiche, Harriet Sperling è la "rivelazione" del 2025, mentre Kate Middleton ha dato forfait. A prendere il posto della principessa è stata sua madre Carole Middleton, arrivata all'ippodromo in versione icona fashion insieme alla nuora Alizée Thevenet: ecco cosa ha indossato la madre della principessa inglese.

Chi ha firmato l'abito di pizzo di Carole Middleton

I Middleton sono ormai parte integrante della Royal Family, tanto che, sebbene non vantino origini aristocratiche, presenziano a diversi eventi di corte al fianco di re, regine e principi. Lo sa bene Carole Middleton, che da sempre ama partecipare ad appuntamenti ufficiali di corte con o senza la figlia Kate. Al Royal Ascot, ad esempio, ha presenziato da sola, proprio dopo che la primogenita "coronata" aveva fatto sapere che non ci sarebbe stata per questioni private. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di sé in fatto di stile? Carole ha rispettato alla perfezione il dress code del Royal Ascot, apparendo meravigliosa e chic in un abito color crema firmato ME+EM.

Carole Middleton con re Carlo

Carole Middleton in color crema al Royal Ascot

Niente stampe floreali, delicata seta o colori vitaminici, Carole Middleton al Royal Ascot ha dimostrato di essere un'icona fashion come Kate con un abito midi di pizzo, un modello dalla silhouette fasciante, con la gonna scampanata alla caviglia, le maniche lunghe a effetto traforato e un cut-out sul collo. Per completare il tutto la mamma della principessa ha scelto degli accessori in tinta, dalle pumps alla clutch bag, entrambe in camoscio beige di Emmy London. Non poteva mancare, infine, il cappellino in stile british: è a falda larga, ha dei ricami floreali sul lato ed è firmato Jane Corbett. Carole Middleton non riesce forse a fare concorrenza alle Royals col suo stile glamour?

Carole Middleton in ME+EM