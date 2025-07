Kate Middleton in versione casual, ci insegna come indossare le righe con stile

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Dopo il Garter Service, dove ha incantato in bianco, Kate Middleton è stata assente dalla scena pubblica per un paio di settimane. Oggi è tornata ai suoi impegni, recandosi a sorpresa al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital. Qui ha parlato della sua nuova vita dopo le cure contro il cancro e ha piantato personalmente alcuni arbusti. In questo modo ha voluto sensibilizzare sul potere curativo della natura, sull'impatto che ha sulla salute mentale. Lei ha sempre ammesso di aver trascorso molto tempo all'aperto durante la malattia, proprio per trarne forza e beneficio. Per l'occasione ha scelto un look casual estremamente trendy: è una vera e propria lezione di stile per i fan delle righe e per chi non sa mai come abbinarle in un outfit di successo. La prossima uscita, potrebbe essere a Wimbledon, dato che la Principessa è la patrona reale dell'All England Lawn Tennis Club.

Kate Middleton parla del cancro

La principessa si è nuovamente aperta circa la sua esperienza col cancro, un momento difficile che ha affrontato trovando nella famiglia tutta la forza necessaria, ma affidandosi anche al potere della natura. Dopo la diagnosi ha capito che era il momento di dedicarsi unicamente alla propria salute ed è tornata ai doveri reali solo quando si è sentita pronta, al termine del ciclo di chemioterapie. Nell'incontro organizzato al Colchester Hospital ha detto: "Durante le cure si acquisisce una sorta di coraggio, di stoicismo. Una volta terminato il trattamento, è come se potessi andare avanti, tornare alla normalità", ma è davvero, davvero difficile; non si riesce più a vivere normalmente a casa come si era forse abituati. Avere qualcuno che ti aiuti e ti spieghi come affrontare questa situazione, che ti mostri e ti guidi attraverso quella fase che segue il trattamento, penso sia davvero prezioso".

Il look della principessa

Kate Middleton sa rendere speciale ogni look, con quel tocco di innata eleganza che la accompagna sempre, non solo alle cene di gala, sui red carpet, alle cene ufficiali a Palazzo. È impeccabile anche in versione casual e sportiva, vesti che indossa con naturalezza e con cui riesce a comunicare la parte di sé più spigliata e "normale". Per l'uscita al Colchester Hospital la principessa ha optato per un blazer gessato Blaze Milano, una camicia di cotone Ralph Lauren anche questa a righe, un paio di pantaloni marroni e le sue sneakers preferite Veja Esplar. La giacca ha un valore simbolico: è quella che indossava nella foto del 2024 di Matt Porteous, scattata per dare il primo aggiornamento sulla sua salute dopo l'annuncio della diagnosi di cancro.

Le righe, must have dell'estate

Le righe sono un must have intramontabile, la fantasia estiva per antonomasia. Larghe o strette, orizzontali o verticali, multicolor o oblique: ce n'è per tutti i gusti e tutte le occasioni, dal maxi abito per un pomeriggio in città al coordinato per l'aperitivo in spiaggia fino al mini dress per il party serale. La tendenza stripes è stata proposta con forza sulle passerelle Primavera/Estate 2025, a conferma di quanto piaccia e di quanto si presti perfettamente per la bella stagione. Bisogna, però, imparare a trovare l'abbinamento giusto. Kate Middleton, per esempio, ha sfruttato due capi a righe sulla parte superiore, con un capo monocromatico nella parte inferiore, che ha restituito equilibrio all'outfit nel suo complesso.

È una scelta con cui si va sempre sul sicuro, un abbinamento classico ed efficace che non stanca mai: righe e capi a tinta unita sono una garanzia. Si può giocare con nuance a contrasto o vicine, a seconda di quanto si voglia osare. Le righe si prestano benissimo nei look con dettagli denim, che vengono resi ancora più sbarazzini e grintosi. Sono anche un'ottima soluzione per giocare con gli accessori, aggiungendo dettagli per vivacizzare un look basic.