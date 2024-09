video suggerito

Kate Middleton e l’annuncio della fine della chemio, Sabadin: “Ora ha spostato l’attenzione sul futuro” “Oltre l’oscurità, può arrivare la luce”. Con queste parole lunedì 9 settembre, dopo i duri mesi della battaglia contro il cancro, Kate Middleton ha rivelato di aver completato la chemioterapia. Fanpage.it ha intervistato Vittorio Sabadin, giornalista esperto di Royal Family, per parlare dell’annuncio e del messaggio che nel nuovo video la principessa del Galles ha voluto mandare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Oltre l'oscurità, può arrivare la luce. Quindi, lasciate che la luce splenda". Con queste parole ieri, lunedì 9 settembre, Kate Middleton ha annunciato di aver completato la chemioterapia. Dopo i duri mesi della battaglia contro il cancro, la principessa del Galles ha deciso di comunicare la notizia con un video, come aveva fatto quando aveva rivelato la malattia.

I due filmati però sono estremamente diversi. Il primo, quello con cui aveva rivelato al mondo di avere il cancro, era stato molto intimo, raccolto, la principessa seduta su una panchina aveva parlato del tumore guardando dritta in camera. Nel nuovo video invece passeggia rilassata in un paesaggio bucolico, gioca e scherza insieme ai figli e al marito William, l'erede al trono.

Fanpage.it ha intervistato Vittorio Sabadin, giornalista esperto di Royal Family, per parlare dell'annuncio e del messaggio che con il nuovo video la principessa e la sua famiglia hanno voluto mandare ai propri sudditi e a tutto il mondo.

Qual è il messaggio che la principessa e la famiglia reale hanno voluto dare con il nuovo video?

Secondo me, ha voluto dare un messaggio positivo in un momento in cui molti pensano che la monarchia britannica sia in crisi, in una fase di declino, a causa delle malattie, dell'allontanamento di Harry e Meghan, del fatto che Andrea non è più presentabile, della morte di Filippo ed Elisabetta. Invece, questa cosa ha spostato l'attenzione di tutti verso il futuro.

E cosa ha voluto comunicare Kate? Lei dice: "Abbiamo passato un periodo difficile, è stato terribile, ma siamo ancora qui. Ci vedete, questo è l'erede, questa sono io. Sorrido, sto bene e sono in forma. E ci sono i nostri bambini", questo per far sapere che per la monarchia è assicurata la discendenza per numerose generazioni.

Quindi, c'è stata la volontà di comunicare positività dopo che per tanto tempo sulla monarchia si sentivano soltanto messaggi negativi, questo è stato sicuramente il primo obiettivo.

Il secondo è stato quello di far vedere che la loro è una famiglia come le altre, che nel weekend va in campagna, stende la coperta da picnic e ci si sdraia sopra, una famiglia che si abbraccia. Cose che ai tempi di Elisabetta erano assolutamente proibite.

Lei e Filippo non si sono mai toccati in pubblico, figuriamoci tenersi per mano, abbracciarsi o scambiarsi le tenerezze che abbiamo visto nel video. Ora invece si sono mostrati come una famiglia normale, priva di sfarzo e con abiti informali, è stata una discesa dal piedistallo dei privilegi per calarsi nella vita di tutti gli abitanti del Regno Unito.

Per sottolineare questa cosa Kate ha pronunciato anche un paio di frasi, come quella in cui dice che nella storia degli individui può capitare all'improvviso qualcosa di terribile che costringe a cambiare tutto.

Con questo ha voluto dire che loro appartengono sicuramente a una classe privilegiata ma che sono anche una famiglia come tutte le altre, che sono essere umani, fragili come tutti. Che anche a loro può succedere qualcosa di terribile.

Possiamo considerare una piccola "rivoluzione" il fatto di parlare apertamente della malattia e di avvicinarsi così al popolo?

Sì, non c'è dubbio. Dall'antichità, Elisabetta compresa, le famiglie reali dovevano dimostrare al popolo che erano state scelte da Dio. Anche durante la cerimonia di incoronazione del Re e della Regina d'Inghilterra c'è il momento dell'unzione, un momento sacro in cui si sottolinea la volontà divina nell'assegnazione del ruolo.

L'obiettivo non era tanto quello di dimostrare che la famiglia fosse invulnerabile o che avesse una protezione "speciale", ma quando c'era qualche guaio o qualche malattia non se ne parlava. Al padre di Elisabetta è stato asportato un polmone per cancro, dato che fumava troppo, la madre invece ha subito un intervento al seno, sempre per tumore.

Ma sono cose che si sono sapute solo quando sono morti. La regina Elisabetta non ha mai parlato della sua salute, salvo quando era stata costretta a usare il bastone perché aveva un problema al ginocchio, quindi doveva spiegare un elemento visibile. Per il resto, invece, non abbiamo mai saputo nulla.

Kate Middleton nel video in cui annunciava la sua malattia.

Oggi i Royals invece si presentano con una sincerità che, da una parte, è encomiabile, ma dall'altra è anche inevitabile, in una società dove ormai tutti raccontano tutto di se stessi e si espongono. Ciò che stanno cercando di fare William e Kate è proprio portare la monarchia nei tempi moderni.

Dopo l'uscita del nuovo video di Kate, che reazioni ci sono state? Ha avuto un ritorno positivo o commenti negativi?

Qualche riserva c'è stata perché il regista del filmato è un amico della famiglia ma anche un regista specializzato in matrimoni. E un po' si nota che c'è quello stile. Ci sono un po' di pose che ricordano quelle dei filmati dei matrimoni.

Ma a parte le critiche per alcune pose eccessivamente preparate, poco spontanee, nell'insieme i giudizi sono stati molto positivi. Kate è considerata una persona molto coraggiosa, quando ha annunciato la malattia lo ha fatto con grande franchezza.

Quindi, anche il primo video era stato accolto molto positivamente. Anche se c'è stato l'incidente spiacevole della fotografia modificata, un grave errore per cui si era anche scusata.

Ora nel nuovo video non c'è Kate che parla in modo diretto, lo ha fatto invece con una voce fuori campo e questo per indicare che non si tratta più di una questione che riguarda soltanto lei ma che riguarda la serenità che la famiglia ha ritrovato.

Kate viene spesso paragonata a Diana per questa sua vicinanza al popolo però possiamo dire che, in realtà, sono molto diverse. La prima era la "principessa triste", estremamente sola all'interno della Royal Family. Mentre invece la principessa del Galles è perfettamente inserita.

Sì, Diana fin da subito, già dal viaggio di nozze, aveva avuto problemi di adattamento al nuovo ruolo che aveva assunto sposando Carlo. E poi tutto il suo atteggiamento fu di forte critica. La regina Elisabetta, quando Diana andava a Balmoral, diceva: "Ma quella ragazza non può stare sempre in un angolo a guardarci in cagnesco", perché questo era il suo atteggiamento.

Era una persona insicura, troppo giovane e inesperta. E inadeguata per il suo ruolo. Quando ci sono situazioni di questo tipo, la famiglia reale mette a disposizione dei consiglieri, persone che suggeriscono come vestirsi, cosa dire, c'è un'organizzazione che si occupa di queste cose. Mentre Diana pensava che fosse un modo per spiarla e quindi faceva sempre di testa propria.

Kate invece ha capito in quale situazione si era messa, per scelta sua, visto che ha tenacemente inseguito William per più di dieci anni. Non dobbiamo dimenticare che lui l'ha lasciata tre volte e lei ha tenuto duro. Quindi, ha fortemente voluto questa situazione e ha saputo accettare il ruolo con grande senso di responsabilità.

Mentre principesse come Margaret (la sorella di Elisabetta, ndr), Diana e Meghan avevano l'idea di cambiare la monarchia perché a loro non piaceva, Kate invece ha capito che queste trasformazioni vanno fatte, come stanno facendo, ma che richiedono tempo, una preparazione e una strategia. Sono istituzioni millenarie, non si cambiano da un giorno all'altro.

Quando Kate riuscirà a riprendere gli impegni pubblici?

Penso che li riprenderà a breve, anche se non saranno cose troppo faticose, come i viaggi all'estero. Diciamo che in questo momento la Royal Family si trova un po' "a corto di personale". Nel senso che per un periodo è venuta a mancare tutta la generazione dei quarantenni.

Quando Kate si è ammalata e William ha deciso di ridurre i suoi impegni pubblici per stare accanto alla moglie e ai figli, la famiglia reale è rimasta con i settantenni, gli ottantenni e i bambini. Quindi, non c'era più la generazione di mezzo. Questo ha creato una grossa crisi per una famiglia che ha complessivamente più di 2mila impegni l'anno.

Kate durante la premiazione del Torneo di Wimbledon 2024.

In sostanza, non c'erano abbastanza persone per ottemperare a tutte le esigenze di rappresentanza della famiglia. È importante che lei sia tornata in servizio, e questo vuol dire che anche William potrà avere più tempo per i suoi doveri istituzionali e ufficiali. Si allenterà un po' la tensione su Carlo, Camilla, Anna e le persone che, dall'annuncio della malattia della principessa, hanno dovuto fare molti "straordinari".

Sarà un ritorno importante, avverrà lentamente ma anche lei riprenderà ad avere questa serie di impegni che per i reali significa avere cose da fare anche due, tre volte al giorno. È una vita un po' infernale, Filippo diceva che nessuno avrebbe scelto quella vita se avesse potuto farlo. Si pensa spesso solo ai privilegi, ma la loro vita è davvero estremamente impegnativa e piena di rinunce.