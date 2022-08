Charlotte tifa per la nazionale di calcio femminile: la principessina veste come mamma Kate La principessina Charlotte e il principe William hanno realizzato un video per sostenere la nazionale femminile, in campo contro la Germania.

A cura di Giusy Dente

La principessina Charlotte è una versione in miniatura del principe William. In ogni occasione la somiglianza padre-figlia appare sempre più evidente e sono stati gli stessi genitori ad evidenziarla. I fan l'hanno notata soprattutto l'anno scorso, in occasione del compleanno della piccola (nata il 2 maggio 2015), quando è stata condivisa la foto di rito della festeggiata, scattata da mamma Kate Middleton. L'anno prima è stato lo stesso duca di Cambridge a commentare la somiglianza con la bimba. Lui e Kate Middleton si trovavano a un evento: ad accoglierli, torte e dolci con le foto della royal family. Il principe non è stato capace di riconoscere una sua foto da bambino, convinto si trattasse di uno scatto della piccola Charlotte! "Quello sono io? Perché somiglia proprio a Charlotte. È incredibile" ha detto indicando il ritratto. A fargli eco, sua moglie: "Assomiglia molto a Charlotte". E i tratti somatici diventano sempre più simili, come dimostra il nuovo video realizzato insieme dai due e condiviso sui social per un'occasione importante.

Il principe William incontra le Lionesses

Il principe William in video con la piccola Charlotte

Il principe William e la principessina Charlotte hanno fatto un'apparizione social a sorpresa. Il dolce video è stato condiviso prima della finale femminile di Euro 2022 tra Inghilterra e Germania. Il duca di Cambridge e la secondogenita hanno voluto fare il loro personale in bocca al lupo alla squadra di calcio inglese prima del big match.

"Buona fortuna stasera Leonesse, facciamo tutti il ​​tifo per voi!" si legge nella didascalia del post, condiviso sia su Instagram che su Twitter. Nella clip la principessina indossa un abitino blu scuro con piccoli fiori bianchi; ricorda l'abito blu con piccoli pois bianchi sfoggiato dall'elegante e sempre impeccabile Kate Middleton alla finale del torneo di Wimbledon. Camicia azzurra leggermente sbottonata, invece, per il principe William.

Kate Middleton a Wimbledon

Il video sembra sia stato di buon auspicio, visto che la nazionale di calcio femminile guidata da Leah Williamson ha vinto la partita, rendendo orgogliosa l'Inghilterra intera. Il mese scorso il principe aveva incontrato le Leonesse durante un allenamento. La squadra gli aveva donato delle maglie personalizzate per i tre royal babies: Charlotte, George e Louis. Proprio la principessina sembra però quella più appassionata di calcio. La sua specialità? Stare in porta!