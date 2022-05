La principessa Charlotte compie 7 anni, nelle foto di mamma Kate ricorda papà William da piccolo La principessa Charlotte di Cambridge oggi compie 7 anni e per l’occasione mamma Kate le ha scattato diverse fotografie: in molti hanno notato la somiglianza con il papà, il duca di Cambridge, William. Una foto la attesta.

A cura di Gaia Martino

Charlotte di Cambridge, chiamata Lottie dai suoi familiari, oggi, lunedì 2 maggio, compie 7 anni e per l'occasione, come ogni anno, mamma Kate Middleton l'ha immortalata in una serie di fotografie insieme al loro cagnolino Orla, con lo sfondo di un grande prato fiorito. La principessina è la quarta nella linea di successione alla sua bisnonna, la Regina Elisabetta, dopo suo nonno paterno, suo padre e suo fratello maggiore, George di Cambridge. Ammirando gli scatti condivisi dal duca e dalla duchessa sui loro profili social, tra Instagram e Twitter, molti fan hanno notato la schiacciante somiglianza della piccola con il suo papà, il duca di Cambridge, William, alla stessa età.

Le foto della principessa Charlotte con il cane Orla

La duchessa Kate Middleton ha scattato due fotografie alla figlia, la principessa Charlotte, che oggi compie 7 anni. La piccola sorridente è insieme al cagnolino Orla, in un prato fiorito: dei tre figli, Lottie è la più disinvolta di fronte i fotografi. In molti ricorderanno la sua linguaccia ai giornalisti durante la King's Cup. Il compleanno della bambina arriva dopo l'anniversario di nozze dei reali di Cambridge, William e Kate, che celebrarono le nozze il 29 aprile del 2011.

La somiglianza di Charlotte con papà William

Tra Instagram e Twitter, canali dove è stata pubblicata la fotografia della piccola festeggiata Lottie, molti fan hanno notato la somiglianza schiacciante con William, il duca di Cambridge, alla stessa età. Fino ad oggi molti fan accostavano Charlotte Elizabeth Diana alla Regina Elisabetta, sua bisnonna, ora a sorprenderli è la somiglianza con il papà William. Un utente ha condiviso una fotografia del duca da bambino e risulta impossibile dargli torto: "È la gemella del principe William con i capelli lunghi" si legge come testo all'immagine del passato.