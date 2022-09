La principessa Charlotte veste di nero per la prima volta: con il cappello ai funerali della regina Anche Charlotte di Cambridge ha partecipato ai funerali della bisnonna regina, indossando un cappotto molto simile a quello della madre Kate Middleton.

A cura di Beatrice Manca

La sua presenza non era affatto scontata, ma alla fine la piccola Charlotte di Cambridge ha fatto il suo ingresso ai funerali della regina Elisabetta, la bisnonna scomparsa a 96 anni. La figlia del principe William e di Kate Middleton è entrata nell'abbazia di Westminster dando la mano alla mamma principessa e al fratellino George, ora secondo in linea di successione per il trono. Per i principini è il primo funerale a cui partecipano: non erano infatti presenti alle esequie del bisnonno Filippo. Per l'occasione la bambina si è vestita di nero, come vuole l'occasione e ha indossato un cappello con un nastro.

Charlotte di Cambridge veste come la madre Kate Middleton

Per molti giorni ci si è chiesto se i figli di Kate e William, ora principi di Cambridge e Cornovaglia, avrebbero partecipato o meno alle esequie. Alla fine si è comprensibilmente scelto di lasciare a casa solo il più piccolo, Louis, e di portare i fratelli maggiori. George indossava un completo blu scuro, mentre Charlotte ha indossato un cappottino nero con una plissettatura sulla schiena, molto simile al coat dress della madre Kate Middleton. La bambina indossava calzamaglie scure e scarpe con il laccetto.

Kate Middleton con la figlia Charlotte

Siamo abituati alle espressioni buffe della piccola Charlotte, considerata la più vivace dei fratellini: oggi invece, come richiede l'occasione, è apparsa composta e seria, impeccabile già a 7 anni con un cappello a tesa rigida e un nastro che le ricade sui capelli biondi. Per lei è la prima volta in nero, colore che i reali indossano molto di rado oltre ai funerali. La vita dei piccoli Cambridge cambierà inesorabilmente nei prossimi mesi, ma sembra che siano tutti già pronti per il ruolo che li aspetta.

