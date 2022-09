Kate Middleton al funerale di Elisabetta II: omaggia la regina indossando i suoi gioielli Kate Middleton, per l’ultimo saluto a Elisabetta II, l’ha omaggiata indossando i suoi gioielli preferiti.

A cura di Giusy Dente

È il giorno dell'ultimo saluto a Elisabetta II. La regina si è spenta serenamente l'8 settembre scorso, nel tanto amato castello scozzese di Balmoral. Immediatamente è scattato il protocollo reale che regola, in modo rigoroso, le procedure formali e burocratiche del caso. C'è stata la cerimonia di proclamazione di re Carlo III, in presenza della regina consorte Camilla Parker Bowles. Poi la bara della regina ha viaggiato fino a Londra: prima il lungo corteo funebre e poi lo spostamento in aereo, in presenza della principessa Anna. Infine c'è stata la Veglia dei Principi, che ha riunito attorno al feretro tutti e quattro i figli della sovrana in un solenne rito dalle origini antichissime. La camera ardente è rimasta aperta al pubblico 24 ore su 24: erano in milioni a voler omaggiare la regina, persone disposte ad affrontare chilometri e chilometri di coda. Oggi invece saranno circa 2000 a Westminster Hall, per il funerale, trasmesso in diretta tv: presente ovviamente la royal family al completo, ma anche capi di Stato e leader mondiali.

Royal family al completo a Westminster Hall

La royal family è presente alla cerimonia funebre al completo: i quattro figli della sovrana, gli otto nipoti accompagnati dai rispettivi coniugi, anche i royal baby Charlotte e George (primogenito e secondogenita di William e Kate). A tutti loro è richiesto un dress code funebre molto rigoroso, di tradizione antichissima e specifico in ogni singolo dettaglio. Dalla scelta dei gioielli a quella degli accessori, passando per divise e abiti civili: nulla è lasciato al caso. Per le donne è d'obbligo indossare la gonna lunga abbinata a calze scure e copricapo.

Kate Middleton al funerale di Elisabetta II

Kate Middleton davanti al feretro di Elisabetta II è apparsa addolorata: il suo corpo, attraverso gesti ed espressioni, comunicava una sincera commozione, nel dare l'addio alla sovrana. Come impone il dress code reale, dalla morte di Elisabetta II in poi è apparsa in pubblico sempre vestita di nero, con pochi gioielli rigorosamente di perle, gli unici concessi (chiamati non a caso "gioielli del lutto"). In quell'occasione aveva aggiunto, oltre agli orecchini (appartenuti a Lady Diana), anche la Diamond and Pearl Leaf Brooch, spilla a forma di foglia regalata a Kate dalla sovrana stessa.

Per i funerali di Elisabetta II, Kate Middleton è giunta in auto assieme a Camilla e ai due figli George e Charlotte: assente il piccolo Louis. Ovviamente cappotto nero per la principessa di Galles, avvitato e con scollo a V. Lo ha abbinato a cappello a tesa larga con veletta e gioielli di perle (i preferiti di Elisabetta II). La veletta ha una valenza simbolica molto forte, nel dress code del lutto: l'aveva indossata anche ai funerali del principe Filippo.

I gioielli simbolici di Kate Middleton

Kate Middleton ha indossato il girocollo di perle giapponesi Four Row e gli orecchini Bahrain Pearl Drop. La collana a quattro file di perle presenta chiusura centrale di diamanti. Nel 2017, la regina Elisabetta II lo ha prestato per la prima volta a Kate Middleton. Gli orecchini pendenti, anche questi impreziositi con diamanti, facevano parte della collezione reale della regina Elisabetta II.