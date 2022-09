I figli di Elisabetta intorno alla bara: Anna è la prima donna che partecipa alla Veglia dei Principi La principessa Anna, primogenita di Elisabetta II, in uniforme militare ha reso omaggio alla defunta madre nella Veglia dei Principi, assieme ai 3 fratelli.

La principessa Anna, il principe Andrea, il principe Edoardo e re Carlo III: i quattro figli di Elisabetta II si sono stretti attorno alla bara della defunta sovrana, per renderle omaggio in modo solenne. Da quando la regina 96enne si è spenta nel castello di Balmoral, si è messa in moto una macchina organizzativa molto rigorosa. Il protocollo prevede degli step da rispettare, delle fasi ben precise che vedono particolarmente impegnato soprattutto il nuovo re: il tutto culminerà coi funerali previsti lunedì 19 settembre.

La veglia dei figli di Elisabetta II attorno alla bara

La principessa Anna è diventata la prima donna in assoluto a partecipare alla cerimonia della Veglia dei Principi. Fino ad ora, l'antico rituale è stato svolto solo da membri maschi della royal family. La cerimonia esiste sin dalla morte di re Giorgio V nel 1936 e l'ultima volta si è svolta nel 2002, in seguito alla morte della Regina Madre. I quattro figli di Elisabetta II si sono posizionati ciascuno a un angolo della bara, per fare solennemente la guardia, come prevede l'antica tradizione. Sono rimasti dieci minuti fermi in posizione accanto alla bara, a capo chino. Intorno a loro la folla continuava ad aumentare: sono in tanti a voler dare l'ultimo saluto all'amatissima sovrana.

La principessa Anna, che è un contrammiraglio onorario, indossava l'uniforme della Royal Navy per commemorare la sua defunta madre. La primogenita di Elisabetta II, sua unica figlia femmina, è molto legata a quel mondo. Non ha mai prestato servizio militare (come hanno fatto i fratelli Carlo e Andrea), ma è patrona della Royal Navy e della Royal Marines Charity. Inoltre è anche l'unico membro femminile della famiglia reale a indossare l'uniforme in occasioni ufficiali come questa.

Diversamente da lei e dal fratello, il principe Andrea invece alla cerimonia era vestito in abiti civili: l'ex marito di Sarah Ferguson infatti non è più un working member della royal family. Ha perso tutti i suoi titoli militari in seguito allo scandalo sessuale che lo ha coinvolto e dunque non può più indossare la divisa militare in pubblico. Kilt invece per re Carlo III, in omaggio alla Scozia, Paese tanto amato da sua madre. Martedì sera la principessa Anna sarà l'unica tra i figli ad accompagnerà la bara della regina quando verrà trasportata in aereo da Edimburgo a Londra. A quel punto la bara viaggerà a bordo di un carro funebre fino a Buckingham Palace.