Re Carlo III, perché ha indossato il kilt alla veglia funebre per la regina Elisabetta II Ieri sera si è tenuta la Veglia dei Principi in onore della regina Elisabetta II alla Cattedrale di St Giles. Il nuovo re Carlo III è apparso in pubblico con il tradizionale kilt ma in quanti sanno che dietro la sua scelta c’è un profondo significato simbolico?

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II si è spenta l'8 settembre a Balmoral. Ora il protocollo reale prevede 10 giorni di lutto nazionale che culmineranno nei funerali di stato che si terranno il 19 settembre. Nel frattempo, però, è stata messa in atto l'operazione Unicorno, un preciso e studiato piano d'azione messo in atto dopo che la sovrana è deceduta fuori Londra. In cosa consiste? Nell'organizzazione di una serie di commemorazioni ed eventi solenni per trasportare la salma della monarca dalla Scozia a Londra. Ieri si è tenuto il corteo funebre dal palazzo di Holyroodhouse fino alla Cattedrale di St Giles ed è proprio qui che i figli hanno vegliato la salma durante la Veglia dei principi, in occasione della quale anche i sudditi hanno potuto dare l'ultimo saluto alla defunta. Per quale motivo re Carlo III ha partecipato alla cerimonia in kilt?

Dal tight al kilt, perché Carlo si è cambiato d'abito durante il corteo funebre

Ieri è stata una giornata molto particolare per la Royal Family: si è tenuto il corteo funebre e la veglia per la regina Elisabetta II, la cui salma ora è stata trasportata a Buckingham Palace. Re Carlo ha partecipato alla cerimonia insieme ai fratelli e alla regina consorte Camilla: inizialmente ha indossato un elegante tight, mentre per la marcia si è cambiato e, come previsto dal protocollo, è apparso in pubblico in uniforme militare insieme agli altri principi. Per la veglia serale, invece, è passato al kilt. Il motivo è tutt'altro che casuale: al di là delle regole dell'etichetta, il nuovo re ha voluto rendere ancora una volta omaggio alla defunta madre.

La Veglia dei Principi

Il kilt è un omaggio a Elisabetta II

Il kilt è uno dei capi simbolo della Scozia, il paese che la regina Elisabetta II amava, ma la cosa che in pochi sanno è che Carlo non lo ha indossato semplicemente per questo. Ha puntato tutto sul tartan Prince Charles Edward Stewart, ovvero la stampa tartan contraddistinta da una maggiore presenza di rosso nata grazie all'omonimo principe inglese che la sfoggiò per la prima volta proprio a Holyrood nel 1745. Col tempo il Prince Charles Edward Stewart è diventato il tartan preferito e ufficiale della defunta sovrana, nonché il simbolo della Royal Family, anche perché a indossarlo prima di lei erano stati i suoi genitori, re Giorgio VI e la regina madre. Carlo III le ha dunque voluto rendere per l'ennesima volta omaggio e non si esclude che continuerà a considerare ufficiale l'iconico tartan amato da sua madre.