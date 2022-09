Il corteo funebre di Elisabetta II: re Carlo in uniforme, Camilla con la borsa omaggio alla regina Re Carlo III ha guidato il corteo funebre che accompagnerà la defunta regina alla cattedrale di Edimburgo: dietro di lui i fratelli Anna, Edoardo e Andrea.

A cura di Beatrice Manca

Re Carlo III e la regina consorte Camilla sono arrivati in Scozia per accompagnare l'ultimo viaggio della regina Elisabetta: saranno in testa al corteo che parte dal palazzo di Holyroodhouse fino alla Cattedrale di St Giles, dove si terrà un servizio di commemorazione, come previsto dall'operazione Unicorno. Per la solenne cerimonia il nuovo re ha sfoggiato l'alta uniforme, rispettando il lutto, mentre la regina consorte ha preferito un sobrio abito a maniche lunghe completato da perle.

Carlo III arriva in Scozia in tight

Il nuovo sovrano ha deciso di estendere il lutto fino a una settimana dopo i funerali: il che significa che tutti i membri della famiglia reale dovranno vestirsi di nero fino ad allora, osservando un periodo di rispettoso silenzio. Anche gli eventi sportivi sono stati cancellati o rimandati per rispettare il lutto. Re Carlo III oggi ha guidato il corteo che ha accompagnato la defunta regina sul Royal Mile, invaso da una folla commossa già dalle prime ore del mattino. Dietro di lui i tre fratelli minori: Andrea, Anna e Edoardo.

Il feretro di Elisabetta II lascia Holyroodhouse

Appena arrivato in Scozia, il nuovo sovrano è stato accolto dal primo ministro Nicola Sturgeon. Per l'occasione ha scelto l'abito da lutto più elegante del suo guardaroba, un tight con pantaloni gessati e fazzoletto bianco nel taschino. Il tight è un abito ormai usato in rarissime occasioni anche all'interno della famiglia reale: matrimoni, funerali e celebrazioni ufficiali. Il re ha poi indossato l'uniforme militare per seguire il feretro della regina.

Carlo III in Scozia per il corteo funebre della regina

La borsa di Camilla è un omaggio a Elisabetta II

Poche ore prime il nuovo sovrano ha rivolto un discorso al Parlamento, sotto le volte di Westminster Hall. Dietro di lui c'era Camilla, la nuova regina consorte, in nero come vuole il protocollo del lutto: anche questa volta ha voluto rendere omaggio alla defunta regina Elisabetta scegliendo con cura gioielli e accessori. Ha completato l'abito a maniche lunghe con un girocollo di perle, uno dei gioielli preferiti della sovrana, e un paio di scarpe in pelle con il tacco basso del brand Sole Bliss.

Carlo III e Camilla all’abbazia di Westminster

L'attenzione degli osservatori però si è concentrata sulla borsa: una clutch in pelle nera molto discreta, tenuta in mano, del brand Launer London. Si tratta dello storico marchio che per decenni ha rifornito la regina Elisabetta II, personalizzando i suoi modelli preferiti, come la Traviata Bag. Una scelta di certo non casuale: ora che Camilla è regina consorte dovrà abbandonare gli accessori griffati per preferire uno stile più ‘british', elegante ma discreto. L'icona di riferimento? Nessun'altra, ovviamente, che la defunta regina.