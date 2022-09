Perché la principessa Anna segue la bara di Elisabetta II in uniforme (ma il fratello Andrea no) La principessa Anna aveva un rapporto strettissimo con la madre Elisabetta II: per questo ricoprirà un ruolo speciale ai funerali.

A cura di Beatrice Manca

La regina Elisabetta II saluta per l'ultima volta la Scozia: oggi il feretro è stato portato da Holyroodhouse alla cattedrale di St.Giles, dove resterà una notte prima di partire per Londra. Sulla bara spiccava una corona di fiori bianchi, scelti per il loro significato simbolico. Ad accompagnarlo c'erano i quattro figli, tutti in uniforme militare: re Carlo, arrivato in tight a Edimburgo insieme a Camilla, la principessa Anna, eccezionalmente in pantaloni e i principi Edoardo e Andrea. Il terzogenito della regina Elisabetta era l'unico in abito civili: perché?

Il feretro di Elisabetta II per le vie di Edimburgo

La principessa Anna segue il corteo in pantaloni

La meno nota della famiglia reale, eppure forse quella con l'agenda più fitta: la principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, ha sempre avuto un ruolo di primissimo piano dentro e fuori le mura di Buckingham Palace. Per questo la regina Elisabetta l’ha designata come prima “dama” nei piani per il funerale che si terrà il prossimo 19 settembre. E per lei ha avuto una dispensa speciale: essendo ammiraglio e poi comandante della royal navy, indosserà l'uniforme militare con i pantaloni, proprio come i suoi fratelli. La sovrana, dando prova di grande modernità, ha cambiato la tradizione per la figlia: è la prima volta che vediamo una principessa in uniforme militare a un evento così solenne.

Re Carlo III e la principessa Anna in uniforme

Perché il principe Andrea non indossava l'uniforme

Il principe Andrea era l'unico del corteo funebre in abiti civili: ha indossato un completo da mattina piuttosto che l'uniforme militare. Il motivo è semplice: l'ex marito di Sarah Ferguson non è più un working member della famiglia reale e ha perso i titoli militari in seguito alle accuse di abusi sessuali. Nonostante ciò, ha accompagnato la madre nell'ultimo viaggio in Scozia e indosserà l'uniforme come segno speciale di rispetto per la regina durante la veglia a Westminster, prima dei funerali.