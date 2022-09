Come si vestirà la famiglia reale ai funerali della regina Elisabetta: le regole del dress code I funerali della regina Elisabetta seguiranno un rigido protocollo in cui ogni aspetto, abbigliamento incluso, deve seguire delle regole. Ecco cosa possono indossare (e cosa no) i membri della royal family.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 19 settembre il mondo renderà l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II: alle 11 del mattino (12 ora italiana) nell'abbazia di Westminster si svolgeranno i funerali di stato della sovrana. Oltre all'intera famiglia reale sono attesi molti capi di stato e teste coronate: da Felipe di Spagna (insieme alla consorte Letizia) a Alberto di Monaco, accompagnato da Charlène, fino a Joe Biden e Sergio Mattarella. Un momento così solenne richiede un preciso protocollo per la royal family: ogni aspetto della cerimonia seguirà delle regole, abbigliamento incluso.

Uniforme o abito nero per gli uomini della royal family

In queste giornate di lutto tutti i membri della famiglia reale hanno mantenuto un guardaroba sobrio e scuro, adatto all'occasione, ma abbiamo visto durante i cortei e le veglie i principi in alta uniforme. Un segno di rispetto per la sovrana, a capo delle forze armate. L'uniforme militare però è un privilegio riservato solo ai working royal, cioé a chi ha un ruolo attivo all'interno della famiglia reale: questo spiega perché durante i cortei la principessa Anna era in divisa e il principe Andrea, che ha perduto i titoli in seguito alle accuse di molestie sessuali, no. Anche Harry ha seguito il corteo funebre in abiti civili.

Il principe William in divisa e Harry in tight

L'affaire divise ha infiammato le pagine dei tabloid in questi giorni: al principe Andrea è stata concessa una deroga per la veglia solenne di venerdì sera, ma inizialmente non al principe Harry, che si è volutamente allontanato dalla monarchia all'inizio del 2020. Con un colpo di scena dell'ultimo minuto, la stessa deroga è stata concessa anche al principe Harry, ma non è chiaro se oltre alla veglia si estenderà anche al funerale. L'alternativa è un tight, l'abito più elegante del guardaroba, con la giacca nera.

Leggi anche Salta la fila per vedere il feretro della regina: incriminato e arrestato dalla polizia

Re Carlo e i principi Anna, Andrea e Edoardo in uniforma alla veglia funebre

Abito lungo e cappello nero per le donne

Le donne della famiglia reale invece devono indossare un abito nero senza scollature e con un orlo che copra il ginocchio, tenuto fermo con un "trucco" sartoriale. Richieste anche le calze scure per velare le gambe. Vista la solenne occasione è ragionevole aspettarsi che nessuna donna adulta indossi le scarpe basse né i pantaloni, anche se non esplicitamente vietati. Unica eccezione: la principessa Anna, che onorerà la lunga carriera militare in divisa. Per tutte le altre donne è obbligatorio anche un cappello o un fascinator per coprire il capo: la veletta non è obbligatoria, ma è probabile che verrà indossata dalle reali senior, come Camilla e Kate Middleton, e forse anche da Meghan Markle. Unico vezzo concesso: i gioielli, ma solo se "bianchi" e quindi adatti al lutto.

Sofia di Wessex, Kate Middleton e Meghan Markle alla camera ardente della regina

Per quanto tempo i reali vestiranno di nero in segno di lutto

Il cerimoniale è stato confezionato con tale cura che, con ogni probabilità, gli abiti per il funerale siano stati scelti tempo fa (e c'è chi dice perfino con il placet di Elisabetta in persona). Il periodo di lutto, per la famiglia reale, è stato esteso a tutta la settimana dopo i funerali per volontà di Carlo III. In questo periodo la royal family continuerà a vestire di scuro e a portare la fascia a lutto sull'uniforme. Dopo una settimana, le reali saranno libere di seguire un periodo di "mezzo lutto" con abiti sobri ma dalle tinte più leggere, come il grigio. A quel punto le scelte saranno personali e valutate in base all'agenda. I reali indossano il nero in pochissime occasioni ed è improbabile che qualcuna decida di seguire l'esempio della regina Vittoria che, rimasta vedova, vestì solo di nero per quarant'anni (influenzando involontariamente la moda dell'epoca).