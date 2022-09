Il principe Harry può indossare la divisa alla veglia di Elisabetta II: Buckingham Palace cambia idea Il principe Andrea e il principe Harry sono gli unici membri della famiglia reale ad aver prestato servizio militare sul campo, ma anche gli unici che non possono più indossare la divisa. Una regola che potrebbe cambiare alla vigilia dei funerali.

A cura di Beatrice Manca

Dopo la morte della regina Elisabetta II nel Regno Unito è iniziato un periodo di lutto che culminerà con i funerali di stato della sovrana, previsti per lunedì 19 settembre alle 12 (ora italiana). Queste giornate sono state punteggiate da processioni ed eventi solenni: la bara, arrivata dalla Scozia sul royal train, è stata portata da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente, con un solenne corteo. In quell'occasione molti hanno notato che il principe Andrea e il principe Harry erano gli unici in abiti civili, mentre il resto della famiglia reale indossava la divisa. La situazione però potrebbe essere nettamente diversa alla veglia funebre, quando entrambi potranno di nuovo indossare l'uniforme per via di una concessione reale: che cosa è successo?

Perché il principe Andrea e il principe Harry non possono più indossare la divisa

Per capire le regole di dress code dobbiamo fare un passo indietro: il principe Harry ha rinunciato allo status di senior member della famiglia reale, e quindi agli incarichi, il giorno in cui ha deciso di costruirsi una nuova vita oltreoceano con la moglie Meghan Markle. Il principe Andrea invece è stato privato dei titoli a causa di un enorme scandalo legato a reati sessuali, in cui era coinvolto insieme al magnate Jeffrey Epstein. Entrambi, quindi, hanno dovuto fare un passo indietro: solo i working royal possono indossare l'alta uniforme, come la principessa Anna o il principe William. Il paradosso di questa situazione è che Harry e Andrea sono anche gli unici ad aver prestato servizio attivo sul campo, come ha ricordato una nota del portavoce dei Sussex: "Il decennio di servizio militare non è determinato dall'uniforme che indossa".

Il principe Harry in tight alla camera ardente di Elisabetta II

Le nuove regole per la veglia funebre

La situazione alla veglia funebre, però, sarà radicalmente diversa. Già da giorni si parlava di una dispensa speciale per il principe Andrea, che potrà indossare l'uniforme in segno in rispetto durante la veglia alla Westminster Hall. Adesso pare che Buckingham Palace abbia cambiato idea anche sul principe Harry, concedendogli in via del tutto eccezionale di indossare l'uniforme durante la veglia ufficiale. La notizia è stata data sui social da alcuni royal correspondent, ma non è stata confermata ancora da palazzo. In ogni caso, nessuna parola sui funerali. Il principe Harry ha compiuto 38 anni il 15 settembre, nel pieno del periodo di lutto: per lui, dopo dieci anni in Afghanistan, indossare l'uniforme sarebbe il miglior modo per dire addio alla nonna regina, comandante delle forze armate.