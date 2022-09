Dress code reale in caso di lutto: solo gonne per le donne (che nascondono un “trucchetto”) Il dress code, quando muore un membro della royal family, è molto rigoroso. Le donne non indossano pantaloni, ma solo gonne: e con una particolarità.

Il dress code della famiglia reale, in caso di lutto, è rigorosissimo: la royal family deve attenersi a regole di stile ben precise, che vanno a delineare come vestirsi alle cerimonie funebri e come mostrarsi in pubblico alla morte di un membro. In questi giorni, dopo la morte di Elisabetta II, abbiamo visto elementi ricorrenti nell'abbigliamento delle donne. Camilla Parker Bowles, Kate Middleton, Meghan Markle, Eugenie e Beatrice di York, la principessa Anna: erano tutte presenti per salutare la sovrana e accompagnarla in questo ultimo viaggio. Si sono allineate al dress code a loro imposto, all'insegna della sobrietà, dell'ordine e del decoro.

Perle e nero, simboli del lutto

Le donne hanno indossato gioielli di perle, non solo perché erano i preferiti della defunta sovrana, ma anche perché sono gli unici consentiti in questa occasione. Non a caso sono chiamati "gioielli da lutto" fin dai tempi della regina Vittoria: la perla simboleggia la lacrima. Kate Middleton alla camera ardente ha omaggiato con una spilla la sovrana, un gioiello da lei ereditato direttamente. Nella stessa occasione ha indossato le perle anche Meghan Markle, un paio di orecchini semplici ed eleganti, per nulla appariscenti.

Eugenie e Beatrice di York, entrambe legatissime alla regina, hanno scelto dei maxi cerchietti di gran classe. Per tutte loro, ovviamente, d'obbligo il nero. Ogni membro della famiglia reale è tenuto a portare sempre con sé in valigia un abito scuro, per non trovarsi mai impreparati, in caso di lutto improvviso. Questa regola è stata istituita proprio da Elisabetta II.

Il segreto nascosto nelle gonne delle royals

Ad eccezione della principessa Anna, che alla Veglia dei Principi ha avuto l'onore di indossare la divisa militare a lei tanto cara coi pantaloni, le donne hanno sempre indossato gonne o abiti: questi nascondono un piccolo segreto. Per evitare "momenti di Marylin" e incidenti di stile spiacevoli, le donne reali hanno dei piccoli pesi cuciti nella parte inferiore. Obbligatorie anche le calze nere velate: no ai collant nude. Insomma, proprio nulla viene lasciato al caso.