Eugenie e Beatrice di York alla camera ardente della regina: sono coordinate con i maxi cerchietto Ieri la salma della regina Elisabetta II è stata trasportata nella camera ardente allestita a Westmister Hall. Alla funzione che si è tenuta al termine del corte hanno partecipato anche Eugenie e Beatrice di York, apparse elegantissime in nero e con i cerchietti tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

La salma della regina Elisabetta II è a Westminster Hall, ieri è arrivata a Buckingham Palace ed è stata accompagnata alla camera ardente durante un lungo e solenne corteo a cui hanno partecipato i figli, da re Carlo alla principessa Anna, e i nipoti William ed Harry. Una volta terminata la processione è stata celebrata una funzione religiosa, alla quale hanno potuto partecipare anche gli altri membri della famiglia Windsor, dalla Duchessa Kate Middleton (che per l'occasione ha indossato una spilla della defunta) a Meghan Markle con guanti e veletta. Tra i presenti non potevano mancare le principesse Eugenie e Beatrice di York, che da sempre hanno sempre condiviso un legame molto profondo con la sovrana.

Eugenie di York con la veletta

Eugenie e Beatrice di York hanno visitato la camera ardente allestita in onore della regina a Westminster Hall, ad accompagnarle c'erano i rispettivi consorti, ovvero Jack Brooksbank ed Edoardo Mapelli Mozzi che, così come le principesse, hanno rispettato la regola del total black in segno di lutto. Eugenie ha sfoggiato un abito con maniche a campana e gonna al ginocchio, lo ha abbinato a una mini bag in pelle di coccodrillo di Ethan K e a un paio di décolleté col cinturino intorno alla caviglia di Carvela. Per lei niente cappellino, ha preferito decorare il raccolto bon-ton con un maxi cerchietto decorato con la veletta di Emily London.

Le sorelle di York arrivano alla camera ardente

Beatrice di York in total black col maxi fiocco

La principessa Beatrice di York non è stata da meno in fatto di eleganza e, così come la sorella, ha evitato il classico cappello in pieno stile britannico, ha sfoggiato anche lei un cerchietto maxi, un modello bombato di JBH Millinery in velluto nero decorato con un enorme fiocco laterale. Il suo abito nero d'ordinanza ha delle ruches sul petto, mentre i décolleté sono di Jimmy Choo. Non è mancata la borsetta in tinta, una clutch in pelle lavorata con un cristallo sulla chiusura . Sebbene nessuna delle due sorelle abbia reso omaggio alla defunta sovrana con il look, l'espressione affranta stampata sul viso di entrambe parlava chiaro: Elisabetta II ha lasciato un vuoto immenso nella loro vita.