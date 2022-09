Kate Middleton nella camera ardente di Elisabetta II: indossa la spilla preziosa ereditata dalla regina La salma della regina Elisabetta II è arrivata a Londra: oggi, dopo un lungo corteo funebre, è giunta a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente in suo onore. Kate Middleton ha partecipato alla cerimonia solenne e ha nascosto un omaggio alla defunta sovrana nel look.

A cura di Valeria Paglionico

In Gran Bretagna continuano i 10 giorni di lutto successivi alla morte della regina Elisabetta II, deceduta nel pomeriggio dell'8 settembre. La salma è arrivata finalmente a Londra e, dopo un lungo e solenne corteo partito da Buckingham Palace, è arrivata a Westminster Hall, luogo in cui è stata allestita la camera ardente in suo onore. I Royals hanno partecipato all'evento: Carlo, Anna, Edoardo e William hanno indossato gli abiti militari come richiesto dal protocollo, mentre il principe Andrea ed Harry sono apparsi eleganti in tight (il primo è stato allontanato dalla vita di corte, il secondo ci ha volutamente rinunciato). Al termine del corteo è stata celebrata una cerimonia funebre a Westmister ed è a questa che hanno partecipato anche Kate Middleton e Meghan Markle. È stata soprattutto la neo principessa del Galles ad aver attirato tutti i riflettori su di sé: è riuscita a rendere omaggio a Elisabetta II con una precisa scelta di stile.

Kate Middleton in total black nella camera ardente

Kate Middleton ha rispettato la tradizione del total black in segno di lutto ed è apparsa elegantissima e formale in un coat dress avvitato di Catherine Walker, abbinato a un cappellino con la veletta che le ha in parte nascosto lo sguardo triste. Calze leggermente velate e scure, orecchini di perle pendenti appartenuti a Diana, décolleté col tacco di Gianvito Rossi e un mezzo raccolto dall'animo bon-ton: la Duchessa ha aggiunto solo un accessorio che spiccava nel look, la grossa spilla scintillante che ha agganciato sul bavero. Si tratta della Diamond and Pearl Leaf Brooch, è un gioiello a forma di foglia contraddistinto da tre perle circondate da pavé di diamanti che non poteva passare inosservato durante la sobria e solenne cerimonia.

Kate Middleton, il principe William, Meghan Markle ed Harry nella camera ardente

Perché Kate ha indossato la spilla in perle e diamanti

Per quale motivo la Duchessa l'ha indossata proprio oggi? Secondo la tradizione reale i gioielli bianchi come le perle e i diamanti vanno portati in segno di lutto (non a caso la Middleton l'aveva già agganciata sul bavero delle sue giacche durante i Festival of Remembrance, l'evento nazionale annuale organizzato in onore dei caduti nella Prima Guerra Mondiale). La spilla a forma di foglia, inoltre, nasconde un tenero omaggio alla regina Elisabetta II. Sebbene non si conosca la storia del prezioso (gli esperti del settore ritengono che sia stato realizzato in tempi abbastanza recenti), la cosa certa è che è appartenuto alla regina Elisabetta II. Quest'ultima l'ha indossato per la prima volta durante il suo 73esimo compleanno nel 1999, poi l'avrebbe regalato a Kate, che negli ultimi anni non ha esitato a sfoggiarla sugli abiti durante gli eventi ufficiali, il più delle volte commemorativi.