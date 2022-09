La principessa Anna accompagna la bara della regina: gli orecchini nascondono un omaggio La principessa Anna ha indossato orecchini dal valore speciale, per accompagnare la bara della regina Elisabetta da Edimburgo a Londra. Li ha ricevuti in dono proprio dalla sovrana e li ha indossati anche ai funerali del principe Filippo.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta ed unica figlia femmina, ha accompagnato la defunta madre nel suo ultimo viaggio. La bara è stata trasportata in aereo fino a Londra, con direzione Buckingham Palace. La principessa stavolta ha indossato abiti civili, non l'uniforme militare sfoggiata durante la solenne Veglia dei Principi. Ha rispettato il dress code imposto per l'occasione, ma nei suoi orecchini è nascosto un omaggio alla sovrana.

L'ultimo viaggio di Elisabetta

In seguito alla morte della sovrana 96enne, avvenuta nel castello scozzese di Balmoral, il feretro ha attraversato Edimburgo. Il corteo si è mosso dal palazzo di Holyroodhouse fino alla Cattedrale di St Giles. Qui si è svolta la tradizionale Veglia dei principi, a cui hanno partecipato tutti e quattro i figli della regina: il nuovo re Carlo III, il principe Andrea, il principe Edoardo e la principessa Anna. È stata la prima volta che una donna ha preso parte alla cerimonia. E ancora ad Anna è toccato il compito di accompagnare la bara, in aereo, da Edimburgo a Londra. Per quattro giorno, i sudditi potranno rendere omaggio alla defunta regina a Buckingham Palace. Lunedì 19 settembre si svolgeranno infine i funerali.

Il significato degli orecchini della principessa Anna

Alla Veglia dei Principi la principessa Anna ha indossato l'uniforme militare mentre si è recata in aereo a Londra, per accompagnare la bara della regina, in abiti civili. Come tutte le donne della royal family, era vestita di nero: il dress code in caso di lutto prevede obbligatoriamente questo colore, con calze coprenti e possibilmente cappello. Concessi i gioielli, ma pochi e poco vistosi. La secondogenita della sovrana ha indossato un semplice ed elegante tubino nero abbinato a un foulard di seta, collant e décolleté scuri. Appuntata al vestito, sul lato sinistro, c'era una spilla a cui ha aggiunto un paio di orecchini speciali.

Si tratta degli orecchini di perle Grima che ha sfoggiato in innumerevoli occasioni nel corso degli anni, inclusi momenti chiave della sua vita e della storia della famiglia. Max Stone, amministratore delegato della gioielleria di lusso Steven Stone, ha dichiarato a Woman & Home che sono stati progettati dal leggendario designer di gioielli Andrew Grima. Gli orecchini preferiti della principessa Anna sono fatti in oro, perle e diamanti, lavorati in un moderno design a foglia. Le sono stati regalati proprio dalla regina e dal principe Filippo alla fine degli anni '60: sono uno dei gioielli più longevi della collezione della principessa Anna e hanno un enorme valore sentimentale. L'esperto di gioielli ha aggiunto: "Li ha indossati al suo matrimonio con Timothy Laurence nel 1992, al funerale del suo defunto padre e durante le celebrazioni del Giubileo di Platino".