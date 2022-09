Dove si trova il castello di Balmoral e perché la regina Elisabetta lo ama così tanto Si rincorrono le notizie preoccupanti sulle condizioni di salute di Elisabetta II. Figli e nipoti si stanno recando da lei al castello di Balmoral, la dimora che le ricorda la luna di miele con l’amato Filippo.

A cura di Giusy Dente

Peggiorano le condizioni della regina Elisabetta. La sovrana si trova nel castello di Balmoral in Scozia e proprio da lì arrivano le preoccupanti notizie circa le sue condizioni di salute. Da tempo sono noti i problemi di mobilità di Elisabetta II, che difatti ha drasticamente ridotto negli ultimi mesi le sue uscite pubbliche. Le è stato consigliato di non affaticarsi, di non affrontare viaggi lunghi e nelle ultime occasioni è stata quasi sempre vista col bastone. Lo aveva anche pochi giorni fa, quando ha personalmente incontrato, proprio presso il castello di Balmoral, il nuovo Primo Ministro inglese. È stata rispettata la tradizione del "kissing hands". Il 6 settembre, infatti, Liz Truss ha incontrato la regina nella Drawing Room del castello scozzese e c'è stato l'immancabile baciamano. Solo così è stato dato ufficialmente inizio al suo mandato, che proseguirà con la formazione del nuovo governo. In queste ore tutti i familiari di Elisabetta II si stanno recando da lei a Balmoral, per starle vicino in questo delicato momento.

Com'è fatta la residenza di Balmoral

Il Castello di Balmoral è stato costruito nel 1390, si trova in Scozia nella zona dell'Aberdeenshire. Non è una residenza reale ufficiale, ma una dimora privata della famiglia reale (come Sandringham). Per questo motivo non ospita mai attività pubbliche ufficiali, a eccezione del "kissing hands" col Primo Ministro. Elisabetta II ha sempre trascorso qui l'estate, tra passeggiate e battute di caccia: tutt'intorno alla tenuta, infatti, si estendono ettari ed ettari di bosco e vegetazione.

Elisabetta II ha sempre amato moltissimo questa residenza, dove ha trascorso anno dopo anno l'estate con l'amato principe Filippo, il duca di Edimburgo. Per tutta la durata del loro lungo matrimonio, si sono sempre recati qui insieme nel periodo compreso tra agosto e settembre, a volte prolungandolo anche ad ottobre. Da sola, la sovrana ci è tornata anche quest'anno, il 21 luglio scorso. In seguito al loro matrimonio nel 1947, trascorsero parte della loro luna di miele a Birkhall, proprio nella tenuta di Balmoral. E lì la regina si trovava con i nipoti William e Harry quando lady Diana principessa del Galles morì in un incidente d'auto a Parigi nel 1997.