Rose Villain alla Milano Fashion Week con il marito Sixpm: il look dark tra frange e spine Rose Villain e il marito Sixpm, produttore discografico, hanno fatto una rara apparizione di coppia alla Milano Fashion Week: entrambi scelgono look sui toni del nero per la sfilata di Antonio Marras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Rose Villain e Sixpm

Rose Villain era una delle star presenti alla sfilata di Antonio Marras. La cantante di Come un tuono ha preso parte allo show insieme al marito Sixpm, in una rara apparizione di coppia dei due. L'artista è molto legata al designer e al suo brand tanto da sceglierlo anche per la sua prima partecipazione al Festival Sanremo 2024 dello scorso febbraio. Anche per assistere alla sfilata Primavera/Estate 2025, Rose Villain non rinuncia alla sua estetica gotica e dark sfoggiando un look che non è passato inosservato.

Rose Villain e Spxm coppia glamour alle sfilate di Milano

Rose Villain è una goth girl perfetta per la sfilata Primavera/Estate 2025 di Antonio Marras. La gonna gioca con le trasparenze ed è interamente realizzata con frange e paillettes, proprio come la parte superiore di questo look in cui non si distinguono le forme e le silhouettes. Spine e paillettes costituiscono quasi una sorta di aura profana, perfettamente coerente con l'immagine di Rose Villain. L'intero look fa parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25 del brand italiano.

Rose Villain in Antonio Marras

Accanto alla cantante in prima fila alla sfilata di Antonio Marras c'è anche Sixpm, nome d'arte del produttore discografico Andrea Ferrara, marito di Rose Villain da due anni. I due si sono conosciuti e innamorati a New York nel 2015: la loro unione sentimentale nasce inizialmente come collaborazione artistica, visto che i due saranno rispettivamente il primo produttore italiano e la prima artista italiana a essere scritturati dall'etichetta Republic Records, una delle più note negli Usa. Le apparizioni sui red carpet e le partecipazioni a eventi pubblici dei due si contano sulle dita di una mano. Per il loro debutto di coppia a un evento della Fashion Week, anche Sixpm sceglie un look total black con combat boots fatta eccezione di un gilet con texture tartan, una delle trame più care alla cultura punk internazionale.

Rose Villain e Sixpm