Chi è Sixpm, marito di Rose Villain e producer musicale Sixpm, nome d'arte di Andrea Ferrara, è il marito e produttore di Rose Villain. Classe 1988, si sono conosciuti nel 2015 a New York, dove vivono, e nel maggio 2022 si sono giurati amore eterno nella loro città: "Scriverò le più belle canzoni d'amore solo per potertele dedicare", scrisse lei.

A cura di Gaia Martino

Sixpm, nome d'arte di Andrea Ferrara, è il marito di Rose Villain. Il producer napoletano, ex 2ndRoof classe 1988 e la cantante in gara a Sanremo 2024 con Click boom! si sono sposati il 23 maggio 2022 in America, a Brooklyn, dove si sono conosciuti e vivono. Insieme nella vita e nel lavoro, dopo il matrimonio lei scrisse: "Prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare".

Rose Villain e Sixpm

Chi è Sixpm, nome d'arte di Andrea Ferrara: il lavoro come cantante e produttore musicale

Sixpm è il nome d'arte di Andrea Ferrara, produttore discografico italiano, nato a Napoli il 21 marzo 1988. Ha iniziato a comporre musica a 14 anni e sin da subito iniziò la sua carriera: dopo un'esibizione con Elio e Le Storie Tese, a 17 anni formò 2nd Roof con Pietro Miano, team di produzione con il quale è rimasto fino al 2014. Sixpm nel 2015 si trasferì a New York e da lì ha iniziato la sua collaborazione con Rose Villain (oggi sua moglie), di cui è produttore esecutivo. Diventarono il primo produttore italiano e lei la prima song writer a lavorare con la label Republic Records, grazie ai singoli Funeral Party e SWOOP! da lui prodotti. La musica di Andrea Ferrara ha interessato anche i grandi della musica tra cui Bob Sinclair, Robin Schulz, e tanti altri, si legge sul suo profilo Wikipedia.Ha prodotto singoli di successo come Chico, Milionario, Le feste di Pablo, Don Medellin. Nel 2021 è stato reclutato come produttore per X Factor, nel 2002 ha poi pubblicato i singoli Love You Baby e Sensibile all'estate di Jovanotti. Su Instagram (il cui profilo è prodbysixpm) è seguito da oltre 25 mila followers: molte foto condivise sono in compagnia di Rose Villain.

La storia d'amore con Rose Villain e il matrimonio a New York

Rose Villain e Sixpm si sono conosciuti nel 2015 a New York, anno nel quale hanno iniziato a collaborare insieme. Da colleghi sono diventati anche protagonisti di una lunga storia d'amore coronata con il matrimonio, celebrato a Brooklyn il 23 maggio 2022. Amici, colleghi e parenti hanno raggiunto l'America per festeggiare con la coppia le loro nozze: da Guè e Annalisa a Nikkolas Smith, Randy Cousin di Tommy Hilfiger. Lei, a corredo delle foto del matrimonio, scrisse su Instagram: "Grazie speciale a tutti gli amici e parenti che hanno attraversato l’Atlantico (o anche solo l’East River) per condividere con noi una notte assolutamente indimenticabile, nonostante i tentativi di blackout alcolici. E a te, prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare".

Rose Villain e Sixpm