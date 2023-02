Chi è Rose Villain, la cantante che duetta con Rosa Chemical a Sanremo 2023 Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini, è una cantante italiana che salirà sul palco di Sanremo con Rosa Chemical cantando “America” di Gianna Nannini.

A cura di Vincenzo Nasto

Rose Villain 2022, foto di Kate Biel

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rose Villain, nome d'arte di Rosa Luini è una cantautrice 34enne di origini milanesi. Fin da piccola appassionata di canto e cinema, a 18 anni si trasferisce negli Stati Uniti, dove si diploma al Musicians Institute di Hollywood e sempre qui mette su la prima band, The Villains, da cui poi prenderà il nome Rose Villain. Nel 2016 arrivano i primi contatti con Machete Empire, etichetta in passato legata a Salmo, Slait ed Hell Raton: dopo poche settimane c'è la firma, che si lega principalmente a due episodi: il singolo da solista d'esordio "Get The Fuck Out My Of Pool" e la presenza nel disco di Salmo "Hellvsisback" nella hit "Don Medellin". Nel 2018 diventa la prima cantante italiana a firmare per l'etichetta americana Republic Records, sancendo l'esordio con il singolo "Funeral Party". Solo qualche anno prima ha conosciuto Sixpm, il produttore napoletano Andrea Ferrara, ex membro dei 2nd Roof, al centro della scena rap italiana: i due si sposano nel 2022, a pochi mesi dall'uscita del nuovo album "Radio Gotham", lo scorso 20 gennaio.

La carriera di Rose Villain: gli esordi e i feat con Salmo, Guè e Luchè

Dopo esser stata la prima artista italiana a firmare con la statunitense Repubblic Records, la cantante ha vissuto negli anni un'evoluzione incessante, che l'ha portata a collaborare con i pesi massimi della scena urban italiana. Basti pensare proprio a "Hellvisback" e alla sua comparsa in "Don Medellin": solo qualche anno più tardi arriverà il successo di "Chico", anche con Luché, contenuto nell'album "Mr.Fini" di Guè Pequeno. Nel 2021 arriva anche "Eva+Eva" con Annalisa e "Gangsta Love" con Rosa Chemical. Un preludio di ciò che viene presentato sul palco il 10 febbraio, durante la serata delle cover.

L'album di esordio Radio Gotham e il singolo Lamette

Tra il 2021 e il 2022, tra collaborazioni e singoli, la cantante milanese raccoglie consensi e incomincia a costruire un progetto che sembra prendere forma, attraverso la presenza di brani come "Elvis", "Michelle Pfeiffer" e "Rari". I tre singoli fanno da apripista all'annuncio dello scorso dicembre, quello di "Radio Gotham", il suo primo disco ufficiale. All'interno, oltre ai due sopracitati, Rose Villain invita Salmo, Tedua, Geolier e Carl Brave, senza dimenticare "Monet" con Elisa. Il 13 gennaio, una settimana prima dell'uscita del disco, Rose Villain anticipa l'album con il singolo "Lamette" con Salmo.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

La vita privata: il marito Sixpm è un produttore discografico

Dopo essersi conosciuti a New York, Rose Villain e Andrea Ferrara, vero nome del producer napoletano SixPm, ex 2ndRoof, hanno continuato per anni la loro collaborazione artistica e personale. Fino al 23 maggio 2022, quando al 22esimo piano di un hotel di Brooklyn si sono svolte le loro nozze, a cui ha partecipato una buona fetta della scena urban italiana. Oltre a Rose Villain infatti, 6ixPm è uno dei produttori più caldi degli ultimi anni, soprattutto dopo la lavorazione a "Gvesvs" di Guè, ad alcuni brani del nuovo album di Elisa, senza dimenticare la sua partecipazione alle ultime edizioni di X Factor.

Rose Villain e Rosa Chemical cantano California a Sanremo 2023

Ritornando al Festival di Sanremo 2023, dopo "Gangsta Love" e le comparsate sul palco di Tim Summer Hits, Rosa Chemical ha deciso di invitare sul palco dell'Ariston il prossimo 10 febbraio proprio Rose Villain. I due protagonisti si esibiranno con un brano di Gianna Nannini del 1979, appartenente all'album "California" della cantante toscana. Si tratta di "America", un brano che potrebbe cogliere i riferimenti nell'immaginario dei due artisti, una proposta che potrebbe avvantaggiare Rosa Chemical e Rose Villain sul palco del Festival di Sanremo.