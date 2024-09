video suggerito

La nuova statua della regina Elisabetta II scatena le polemiche: “Simiglia a Mrs Doubtfire” In Irlanda, per la precisione nella contea di Antrim, è stata eretta una statua in bronzo che ritrae la regina Elisabetta in compagnia dell’amato principe Filippo: per quale motivo sta scatenando non poche polemiche? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati 2 anni dalla morte della regina Elisabetta II ma sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di ricordarla ancora con estremo affetto. È stata la sovrana più longeva della storia inglese, un'indiscussa icona fashion dall'animo bon-ton, una donna forte capace di superare ogni sfida a testa alta: nonostante ad oggi "lo show" continui, lei rimane assolutamente iconica e leggendaria. Non sorprende, dunque, che in occasione dell'anniversario della sua morte le siano stati fatti diversi omaggi. Buckingham Palace ha annunciato che presto verrà inaugurato un memoriale in suo onore nel centro di Londra, mentre in Irlanda, per la precisione nella contea di Antrim, è stata eretta una statua in bronzo che ritrae Sua Maestà in compagnia dell'amato principe Filippo, l'uomo che le è stata accanto per tutta la vita.

L'omaggio alla regina Elisabetta II e al principe Filippo

Commissionata dal consiglio comunale di Antrim e Newtownabbey, la coppia di statue dedicate a Elisabetta II e a suo marito Filippo è stata realizzata dall'artista locale Anto Brennan. Sua Maestà è stata ritratta in abiti "casual", ovvero con la gonna a pieghe, gli stivali e il foulard sulla testa che indossava quando si dava alle passeggiate nei giardini reali, lontana dalle rigide regole dell'etichetta. Dietro di lei c'è il principe Filippo in giacca e cravatta, mentre al suo fianco non potevano mancare gli amati cagnolini corgi. L'obiettivo del monumento commemorativo? Ricordare per sempre il senso del dovere e la totale dedizione al paese della monarca più longeva della storia britannica.

L'artista Anto Brennan accanto alla statua

Le critiche all'opera d'arte dedicata a Sua Maestà

L'unico piccolo "inconveniente"? Le statue della regina e di suo marito sono finite al centro delle polemiche sui social media per un motivo molto particolare: in molti ritengono che i due vecchi sovrani non siano stati raffigurati in modo lusinghiero. Alcuni addirittura hanno notato una certa somiglianza tra la riproduzione di Sua Maestà e Mrs Doubtfire, la tata travestita interpretata da Robin Williams nell'omonimo film del 1993. Il consiglio comunale di Antrim e Newtownabbey non ha esitato a intervenire per mettere a tacere le polemiche. In una nota ufficiale si è letto: "L'arte a volte può suscitare opinioni diverse, ma è importante sottolineare che la scultura è stata accolta calorosamente dalla maggior parte di coloro che l'hanno vista di persona. La statua cattura magnificamente la grazia e la fermezza di Sua Maestà, ergendosi come un degno tributo alla sua straordinaria vita e al suo regno".

La statua della regina Elisabetta col principe Filippo e i corgi