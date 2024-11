La regina Elisabetta faceva regali di Natale a tutto lo staff (e scriveva a mano i biglietti d’auguri)

video suggerito

Arianna Colzi

La regina Elisabetta II è scomparsa ormai poco più di un anno fa ma la sua figura continua a essere amatissima dai britannici. In una recente classifica la defunta sovrana compare ancora in vetta alla lista dei royals più amati seguita da Kate Middleton. Samantha Cohen, collaboratrice tra le più fidate della regina d'Inghilterra, ha raccontato in un'intervista al Sunday Times alcune abitudini di Elisabetta II. Sempre Cohen, aveva raccontato, ad esempio, come la sovrana amasse guidare le sue auto a tutta velocità dentro alla tenuta di Balmoral. Tra le altre confidenze intime riguardo alla sua ex datrice di lavoro, Samantha Cohen ha rivelato alcuni particolari sconosciuti riguardo quella che è stata la sua vita lavorativa per 18 anni a fianco della regina.

I regali di Natale della regina Elisabetta II

Nella tenuta di Balmoral in Scozia, l'8 settembre 2022 è morta la regina Elisabetta II. In questa tenuta la sovrana trascorreva le estati con la famiglia e le persone a lei più care. Samantha Cohen ha raccontato di aver vissuto dentro la tenuta anche con la sua famiglia ed Elisabetta II è sempre stata molto disponibile e interessata alle vicissitudini delle famiglie dello staff. Tra le curiosità rivelate dall'assistente ce n'è una che racconta la premura della regina nei confronti dei suoi collaboratori. Elisabetta II, infatti, trattava in egual modo dipendenti e parenti: ogni anno la sovrana scriveva a mano i biglietti di auguri di Natale, con cui era solita accompagnare i regali di Natale che faceva a tutto lo staff.

Samatha Cohen, inoltre, ha raccontato come la regina Elisabetta II fosse una datrice di lavoro impeccabile, senza preferenze tra i membri dello staff. Nonostante fosse una sovrana, Cohen ricorda Elisabetta II come una persona molto umile "era la direttrice d'orchestra, non una star".