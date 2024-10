video suggerito

L'insolita passione di Elisabetta II: la regina amava guidare ad alta velocità Sono passati più di due anni dalla morte della regina Elisabetta II ma le originali indiscrezioni che la riguardano sono ancora moltissime. L'ultima emersa? Fa riferimento a una sua insolita passione.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati più di 2 anni da quando la regina Elisabetta II è morta ma, nonostante ciò, il suo ricordo è ancora vivido e sono moltissimi coloro che continuano a parlare di lei, considerandola una sovrana leggendaria che è riuscita a cambiare la storia del Regno Unito. Oltre a essere la monarca più longeva del paese, si è anche distinta per originalità col suo stile colorato e rock e con le sue abitudini sopra le righe. A rivelare una nuova e particolare indiscrezione che la riguarda è stata una donna che ha lavorato a corte per 18 anni: ecco qual era la passione a cui la compianta regina non riusciva proprio a rinunciare.

Chi era l'assistente segretaria della regina

Si chiama Samantha Cohen, ha 56 anni e per quasi un ventennio ha lavorato a stretto contatto con la regina Elisabetta II. Entrata a far parte dell’ufficio stampa di Buckingham Palace a circa 30 anni, col passare del tempo riuscì a fare carriera diventando prima segretaria delle comunicazioni della Royal Family, poi assistente segretaria di Sua Maestà. Fu proprio in quel periodo che si ritrovò a incontrare la monarca quasi ogni giorno, scoprendo il suo lato più semplice, divertente e alla mano. Ancora oggi la descrive come una donna incredibile e incredibilmente rispettosa, molto legata alla famiglia e amante della privacy (soprattutto durante le vacanze a Balmoral).

Cosa faceva a Balmoral Elisabetta II

Il dettaglio che fino ad ora non era mai emerso su Elisabetta II? Samantha ha raccontato che era una donna molto coraggiosa, tanto che aveva l’abitudine di guidare le sue auto a tutta velocità all’interno della tenuta di Balmoral. Insomma, la regina voleva mantenere intatta la sua “normalità” e, sebbene fosse una delle persone più famose al mondo, tenne sempre i piedi per terra, il suo obiettivo fu semplicemente lavorare duramente per il bene del popolo. Attualmente Samantha non collabora più con la Royal Family inglese, ha lasciato la corte di Buckingham Palace nel 2018 dopo aver lavorato con Harry e Meghan per rendere perfetto il loro matrimonio, ma ancora oggi ricorda quel periodo con estrema nostalgia e dolcezza.