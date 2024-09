Una statua dedicata alla regina Elisabetta II nel centro di Londra: l’omaggio a 2 anni dalla morte

video suggerito

A esattamente due anni dalla morte di Elisabetta II, Buckingham Palace ha annunciato che intende realizzare un monumento commemorativo in suo onore nel centro di Londra: ecco dove e quando verrà portato a termine.

A cura di Valeria Paglionico

Era l'8 settembre 2022 quando Buckingham Palace annunciò tristemente la morte della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva della storia britannica che con la sua forza seppe tenere sempre unito sia il regno che la famiglia, superando a testa alta ogni tipo di momento buio. Sebbene siano passati 2 anni da quel momento drammatico della storia inglese, ancora oggi la monarca viene considerata iconica e sono moltissimi coloro che continuano a ricordarla con dolcezza e nostalgia. Non sorprende, dunque, che in occasione dell'anniversario della sua scomparsa verrà inaugurato un monumento a lei dedicato nel centro di Londra: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento.

Quando verrà inaugurata la statua di Elisabetta II

Domani, domenica 8 settembre 2024, verrà celebrato il secondo anniversario della morte di Elisabetta II e per l'occasione Buckingham Palace ha fatto un annuncio ufficiale: presto verrà costruito un memoriale in suo onore. Il progetto definitivo è ancora top secret, verrà rivelato solo durante l'inaugurazione prevista per il 2026 ma, stando alle indiscrezioni, probabilmente si tratterà di una statua che riprodurrà le sembianze dell'iconica regina. Per quale motivo servono due anni per portare a termine il monumento? Non si tratta di una questione pratica ma di una scelta "simbolica": nel 2026 la sovrana avrebbe compiuto 100 anni, dunque con questo dolce omaggio verrà celebrato il centenario della sua nascita.

Dove verrà costruito il memoriale dedicato alla regina

Il memoriale dedicato alla regina Elisabetta II verrà eretto a St James's Park, il parco reale situato nella Città di Westminster, nei pressi di Buckingham Palace, probabilmente tra Marlborough Gate e il ponte blu che attraversa lo stagno posizionato al centro dei giardini. La scelta della location è stata fatta in modo tutt'altro che casuale: si tratta del luogo in cui sorgono molti dei monumenti dedicati agli storici membri della Royal Family, dalla regina Vittoria al re Giorgio VI, fino ad arrivare a Elisabetta I. Come se non bastasse, si intende dare ai turisti la possibilità di ammirare il monumento dopo aver visitato le stanze del palazzo reale, il luogo simbolo della monarchia britannica. Oltre al memoriale probabilmente saranno inagurate anche strutture e servizi per la comunità.