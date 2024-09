video suggerito

Camilla con la piuma sul cappello alla funzione per i due anni dalla morte di Elisabetta II Re e regina hanno voluto ricordare Elisabetta II a 2 anni dalla scomparsa. Hanno raggiunto una chiesa a Balmoral dove si è svolta una funzione in suo onore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ricorre oggi, 8 settembre 2024, il secondo anniversario della morte di Elisabetta II. La regina si è spenta due anni fa nella sua amata tenuta di Balmoral, senza soffrire e circondata da tutta la sua famiglia. In ricordo dell'amata madre, suo figlio Carlo, che ha assunto il ruolo di re in quanto primogenito della sovrana defunta, ha organizzato una funzione religiosa. Per onorare la regina Elisabetta e renderle omaggio si è tenuta una cerimonia privata a Crathie Kirk, nei pressi della tenuta di Balmoral. Assieme al re c'era anche la regina Camilla, sempre al suo fianco.

Oggi, oltre all'anniversario della morte della regina, ricorre anche il secondo anniversario dell'ascesa al trono di Carlo. Per il re è stato un anno particolarmente difficile, perché all'inizio del 2024 ha ricevuto una diagnosi di cancro. Più o meno nello stesso periodo anche sua nuora Kate Middleton si è aperta sulla necessità di prendersi una pausa dagli impegni ufficiali per potersi sottoporsi alle terapie per un tumore. La principessa infatti, in questi mesi, si è fatta vedere pochissimo e ha disertato anche la cerimonia in ricordo di Elisabetta II. Era invece presente il primo ministro scozzese John Swinney.

La funzione domenicale (della durata di un'ora) si è svolta in una piccola chiesa di granito a Royal Deeside che la defunta regina era solita frequentare spesso, officiata dal reverendo Kenneth MacKenzie. È la guida spirituale alla famiglia reale dal 2005, ha assistito la defunta regina nei suoi ultimi giorni e ha sostenuto i suoi cari dopo la sua morte. Re e regina sono giunti sul posto a bordo di una Bentely bordeaux. Per l'occasione il re ha indossato un abito grigio antracite, abbinato a una cravatta nera e bordeaux con un fiore rosa sul risvolto della giacca, mentre la regina ha optato per un completo rosso e verde con dettaglio tartan sui revers, completato con un cappello coordinato impreziosito da una piuma.