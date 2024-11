video suggerito

La Duchessa Sophie prende il posto di Meghan Markle: è lei la reale preferita di Kate Middleton Sophie, Duchessa di Edimburgo, è apparsa molte volte in pubblico di recente agli eventi istituzionali legati alla Royal Family. In quanti sanno che è lei la reale preferita di Kate Middleton?

A cura di Valeria Paglionico

Da quando il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America, gli assetti interni della Royal Family britannica sono stati rivoluzionati in modo drastico, soprattutto si sono dovuti trovare dei sostituti dei Sussex, da sempre due working royals. Ad anni di distanza dall'addio, è chiaro che a prendere il loro posto sono stati i Duchi di Edimburgo, ovvero il principe Edoardo e sua moglie Sophie Helen Rhys-Jones. Complice anche la malattia di Kate Middleton, quest'ultima è apparsa spesso in pubblico di recente ma la cosa che in pochi sanno è che con la principessa ha instaurato un rapporto profondo e affiatato: ecco perché è la sua "alleata" preferita.

Sophie di Edimburgo conosce Kate Middleton da 13 anni

Da quando ha sposato il principe Edoardo, uno dei fratelli di re Carlo III, la Duchessa di Edimburgo Sophie ha dimostrato di essere una Royal perfetta, anche se ha sempre avuto poca visibilità vista la bassa posizione del marito nella linea di successione al trono. Di recente, però, le cose sono cambiate e Sophie ha rappresentato spesso la corte dei Windsor agli eventi istituzionali. Al di là della sua immagine pubblica sempre impeccabile, è emerso che la Duchessa è legatissima a Kate Middleton, basti pensare al fatto che durante la convalescenza l'ha sostenuta quotidianamente, avendo nei suoi riguardi un adorabile atteggiamento materno. La cosa non sorprende gli esperti: entrambe provengono da contesti borghesi molto simili e negli ultimi 13 anni a palazzo non hanno mai avuto uno screzio.

L'amicizia tra Kate Middleton e Sophie di Edimburgo

Sarebbe stata proprio Sophie a dare a Kate delle "dritte" sulla vita di corte dopo il matrimonio con William: si dice che all'epoca divenne la sua mentore e la prese sotto la sua ala, come consigliatole da Elisabetta II. Non stupisce, dunque, che la Duchessa di Edimburgo venga definita la reale preferita della principessa, cosa in totale contrapposizione rispetto alla figura di Meghan Markle. Quest'ultima non solo avrebbe sempre avuto un rapporto conflittuale con la principessa (soprattutto quando viveva a palazzo), ma anche negli ultimi mesi non avrebbe fatto nulla per sostenere Kate nel momento più difficile della sua vita (anche se di mezzo c'è stata la distanza). Insomma, in casa Windsor tutto starebbe tornando al proprio posto dopo gli ultimi anni di scandali e cambiamenti: si parlerà di nuovo di "Favolosi 4" con i principi del Galles e i Duchi del Sussex?