Il dolce ricordo di re Carlo: perché Elisabetta II gli faceva il bagnetto con indosso la corona Re Carlo ricorda ancora con affetto la compianta mamma, la regina Elisabetta II: ecco cosa ha raccontato della sua infanzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è una ricorrenza a cui la Royal Family inglese è molto legata, tanto che ogni anno, oltre ad addobbare in modo impeccabile tutte le corti sparse in Gran Bretagna, rispetta anche le originali tradizioni che si tramandano da generazioni, dall’apertura dei regali la sera del 24 dicembre ai banchetti a Sandringham. Ora, forse perché le feste portano con loro un clima malinconico e nostalgico, re Carlo ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua infanzia: ecco cosa faceva la regina Elisabetta II quando lui era solo un bambino (e già primo nella linea di successione al trono).

L'infanzia di re Carlo III

Era il 1952 quando Elisabetta II venne incoronata regina del Regno Unito, all’epoca Carlo aveva solo 4 anni ma venne già insignito del titolo di erede al trono diretto. A quei tempi non sapeva che avrebbe aspettato ancora più di 70 anni per diventare sovrano, ma del resto era così piccolo che non si rendeva neppure conto dell’importante ruolo che ricopriva nella monarchia. Anche la mamma si ritrovò all’improvviso “investita” di questa grande responsabilità e, sebbene in pubblico fosse sempre impeccabile, nella vita privata rimase una donna assolutamente “normale”.

Il dettaglio inedito sull'incoronazione della regina Elisabetta

A rivelare un dettaglio inedito e dolcissimo sulla compianta sovrana è stato suo figlio Carlo, che nel documentario Coronation Girls ha raccontato che The Queen quando lui era bambino gli faceva il bagnetto con indosso la corona. Il motivo è tutt’altro che scontato: nei giorni che precedettero la sua incoronazione, Elisabetta voleva abituarsi al peso di quel gioiello che avrebbe portato sul capo. Essendo ricoperto di diamanti e pietre preziose, pesava ben 2 kg, dunque sfoggiarlo anche nella quotidianità l'avrebbe aiutata a evitare spiacevoli imprevisti nel gran giorno. Ad oggi Carlo III ricorda ancora nitidamente quei momenti, a prova del fatto che la defunta mamma occupa ancora un posto di primo piano nel suo cuore.