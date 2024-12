video suggerito

Lilibet veste come la principessa Charlotte: nella cartolina di Natale in abito a fiori e ballerine Harry e Meghan hanno rilasciato da diversi giorni la loro cartolina di auguri di Natale, il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? La piccola Lilibet sta crescendo e veste da principessa proprio come la cugina Charlotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è una delle ricorrenze più amate dalle Royal Family di tutta Europa e anche Harry e Meghan Markle, nonostante l'addio ai Windsor, continuano a mantenere intatte alcune delle classiche tradizioni di corte. Un esempio? Ogni anno durante le feste condividono la cartolina di auguri. Se William e Kate hanno "riciclato" un vecchio e adorabile scatto di famiglia, i Sussex hanno sorpreso tutti con delle inedite foto dei figli. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la piccola Lilibet, apparsa per la prima volta in pubblico dopo anni. Com'è cambiata? Oltre a essere cresciuta in modo evidente, ha anche i capelli lunghissimi come la mamma e veste da principessina.

Il look "reale" di Lilibet

I veri protagonisti della cartolina di Natale di Harry e Meghan sono i piccoli di casa. Se da un lato Archie ha attirato le attenzioni dei fan con i capelli rossi ereditati dal papà, Lilibet è apparsa super elegante come una vera e propria principessa. Ha indossato un adorabile abitino a fiori sui toni dell'azzurro, completando il tutto con un paio di calzettoni bianchi al ginocchio e con delle ballerine bon-ton in total black. Chi ricorda? La cuginetta Charlotte, che in svariate occasioni ufficiali ha puntato su look floreali, rispettando così il classico dress code reale imposto ai principini.

La cartolina di auguri di Harry e Meghan

Lilibet appare in pubblico per la prima volta dopo 2 anni

La piccola Lilibet formalmente ha ereditato il titolo reale ma, considerando l'allontanamento dei genitori dalla vecchia vita di corte, nessuno si aspettava che per le apparizioni pubbliche rispettasse le regole del protocollo reale. L'ultima volta che era stata mostrata in un ritratto ufficiale era il 2022 e festeggiava il suo primo compleanno. Vestiva di azzurro, portava un fiocco tra i capelli e sorrideva alla camera: di anni ne sono passati da allora e, nonostante sia cresciuta, non sembra aver perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. La dolce famiglia prima o poi condividerà una nuova foto di famiglia "posata" come un vero e proprio ritratto reale?