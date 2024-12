video suggerito

La cartolina di Natale di Harry e Meghan: Lilibet è cresciuta, ha i capelli lunghi come la mamma Harry e Meghan hanno condiviso, come di tradizione, la loro cartolina di auguri natalizi. In una foto si vede Lilibet con una bionda chioma fluente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan a sx, Lilibet nel 2022 a dx

Harry e Meghan, come di tradizione, anche quest'anno hanno condiviso la loro cartolina di auguri di Natale. È un modo per celebrare le feste assieme ai loro sostenitori, ringraziandoli anche per la vicinanza, l'affetto e il supporto costante. La coppial'anno scorso aveva scelto una foto scattata alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games 2023, che lo ritraeva sorridenti e felici, uno accanto all'altra, mentre applaudivano. Stavolta, invece, hanno puntato su un collage di foto che racconta chi sono e cosa fanno.

La cartolina dei Sussex

Il biglietto natalizio dei duchi di Sussex quest'anno è un collage di sei immagini, pubblicato lunedì. La cartolina è stata condivisa su X e mostra la coppia in diversi momenti, di vita privata e professionale: si vedono impegnati con gli incontri della Archewell Foundation, il loro ente benefico, un'altra foto risale alla loro visita di quattro giorni in Colombia, in un'altra ancora si vedono anche assieme a i figli. Proprio quest'ultimo scatto ha attirato maggiormente l'attenzione dei fan, che da tempo non vedevano la piccola Lilibet Diana (che oggi ha tre anni). Una delle ultime foto della secondogenita risale addirittura all'estate 2023: in quel caso aveva i capelli corti, rossi come quelli del papà. A distanza di oltre un anno la bambina è cresciuta e anche la sua capigliatura è mutata. Impossibile non notare, infatti, la folta chioma bionda della bimba. Nella foto la si vede correre, di spalle, verso i genitori: c'è anche il fratello maggiore Archie (cinque anni), che va ad abbracciare la mamma. Attorno ai quattro ci sono anche i loro cani.

La cartolina di auguri di Harry e Meghan

I capelli di Lilibet Diana

Sia Archie che Lili si sono visti raramente in pubblico, ma sono apparsi fugacemente nel documentario Netflix dei loro genitori e sono stati ritratti nei precedenti biglietti di auguri di Natale dei Sussex. I loro capelli rossi hanno sempre attirato l'attenzione, anche se col tempo quelli del bimbo sono passati a un castano ramato leggermente più scuro, mentre quelli della bimba si sono schiariti in un biondo fragola. A inizio anno, il principe Harry ha dichiarato alla rivista Hello! che entrambi i figli anno ereditato i folti capelli della madre, lasciando intendere ironicamente che per fortuna non hanno ereditato i suoi.

Durante un'intervista al The Late Show With Stephen Colbert ha detto: "Il gene Spencer è molto, molto forte. In realtà, all'inizio della mia relazione pensavo davvero, sinceramente che se avessimo avuto dei figli, non ci sarebbe stato modo che il gene rosso avrebbe retto ai geni di mia moglie, ma mi sbagliavo!". Parlando durante i WellChild Awards 2024 ha detto: "Archie e Lili sono stati benedetti con i folti capelli della madre".