Le nuove foto di Lilibet Diana: la figlia di Harry è adorabile con l’abito celeste e i calzettoni Il principe Harry è stato fotografato durante i festeggiamenti per il 4 luglio con la piccola Lilibet in braccio: con i capelli rossi è identica al papà.

A cura di Beatrice Manca

Harry, Meghan e i figli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il principe Harry e Meghan Markle hanno sempre avuto a cuore la privacy dei loro figli: abbiamo pochissime foto di Archie e ancor meno della piccola Lilibet Diana. Sui social però è apparso un rarissimo scatto della bimba, ‘paparazzata' in braccio al padre Harry durante le celebrazioni per il 4 luglio, il giorno dell'Indipendenza americana. La foto ha stupito tutti per un dettaglio: Lilibet è il ritratto del padre e ha i suoi stessi capelli rossi.

Lilibet Diana con il vestitino e i calzettoni

Il principe Harry si è goduto la parata del 4 luglio insieme alla figlia minore: nelle nuove foto diffuse online lo vediamo in tenuta casual, con cappellino da baseball, camicia verde militare e occhiali da sole. In braccio tiene la piccola Lilibet, che ha da poco compiuto due anni. Dall'ultima foto condivisa dai Sussex è passato oltre un anno: la bimba è cresciuta ed è adorabile con un abito azzurro a fantasia dal colletto oversize, che segue una linea retrò. L'abito era abbinato a un paio di scarpette rosso lacca e a calzettoni bianchi. Una scelta non casuale: blu, rosso e bianco sono i colori della bandiera americana.

Lilibet è la ‘copia' di papà Harry

Mentre la famiglia reale britannica si preparava all'incoronazione in Scozia di re Carlo, quindi, i Sussex dimostravano di essere ormai cittadini statunitensi a tutti gli effetti. La figlia di Lilibet Diana è cresciuta e i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con il papà: la bimba ha i capelli rossi, raccolti per l'occasione in due codini alti con un fiocco blu. E tutti si chiedono: quando vedremo la sua apparizione in pubblico?