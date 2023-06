Il compleanno di Lilibet Diana: cosa hanno organizzato Harry e Meghan per la festa della figlia In molti hanno notato il “silenzio stampa” della famiglia reale, che sui social non ha condiviso nessuna foto e nessun messaggio d’auguri. Re Carlo però avrebbe spedito un regalo speciale in California.

A cura di Beatrice Manca

Il 4 giugno Lilibet Diana, seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle, ha compiuto due anni. La bimba è principessa, titolo a cui ha diritto in quanto nipote di un sovrano regnante (e figlia di un principe). Re Carlo III avrebbe fatto arrivare un regalo speciale a Montecito, dove vivono i nipoti, ma nessun augurio ufficiale sugli account social della famiglia reale. Il compleanno di Lilibet, poi, avrebbe anche riacceso le voci di crisi tra Harry e Meghan, incapaci di trovare un accordo sulla festa per la bambina.

La festa di compleanno di Lilibet Diana

Il primo compleanno di Lilibet era stato festeggiato in Inghilterra, precisamente a Frogmore Cottage, dove i Sussex si trovavano per il Giubileo di Elisabetta II. Una festicciola intima, in giardino. Quest'anno pare che le cose siano andate diversamente: anche se Harry e Meghan non hanno condiviso alcun dettaglio sui social, la royal correspondent Jennie Bond ha detto a Ok! Magazine che Meghan Markle aveva in mente una festa all'aperto con star e celebrità statunitensi, dai vicini di casa illustri agli amici vip della coppia. E – gossip nel gossip – il suo piano avrebbe scatenato una discussione con il marito Harry, che invece avrebbe voluto passare una giornata tranquilla in famiglia prima di volare di nuovo a Londra.

La foto scattata per il primo compleanno di Lilibet Diana

Il regalo di re Carlo III per Lilibet

In molti hanno notato anche il "silenzio stampa" dei royal britannici che sui social non ha condiviso nessuna foto e nessun messaggio d'auguri, come fa di solito per i ‘cuginetti' George, Charlotte e Louis. In realtà, la famiglia reale celebra pubblicamente i compleanni solo nel caso di membri senior o working royal: un privilegio che non si applica più al principe Harry, che ha rinunciato al suo status, né alla sua famiglia. Questo però non significa che i reali non abbiano fatto gli auguri alla bambina in privato. Secondo i tabloid inglesi re Carlo III avrebbe anche spedito un regalo speciale in California: una cubby house, cioé una casetta di legno da montare in giardino, in ricordo del piccolo cottage in cui amava giocare Elisabetta II da piccola insieme alla sorella Margaret.