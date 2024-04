video suggerito

Meghan Markle alla ricerca di un Ceo per il suo brand: di cosa si occuperà Meghan Markle ha annunciato che presto lancerà sul mercato il suo brand di lifestyle chiamato American Riviera Orchard. Ora va alla ricerca di un Ceo che possa affiancarla nell'attività imprenditoriale: ecco di cosa si occuperà.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle potranno anche essersi distaccati in modo drastico dalla vecchia vita di corte ma, nonostante ciò, non hanno esitato a mostrare solidarietà e sostegno alla Royal Family britannica in questo momento difficile legato alla malattia di re Carlo e di Kate Middleton. Nel frattempo, però, per i due lo “show deve andare avanti” ed è per questo che non possono fare a meno di portare avanti i loro progetti professionali, primo tra tutti American Riviera Orchard, il nuovo brand di lifestyle lanciato dall’ex Duchessa. Attualmente quest’ultima va alla ricerca di un Ceo: ecco cosa bisogna saper fare per entrare nello staff dell’inedita attività imprenditoriale.

Cosa offre il brand di Meghan Markle

Dopo essere stata prima attrice di successo e poi Royal “decaduta”, ora Meghan Markle si è data all’attività imprenditoriale con un brand di lifestyle. Prodotti per il giardinaggio, preparati per la cura della pelle, bagnoschiuma, lozioni e cosmetici: Americano Riviera Orchard offre davvero di tutto e, vista la notorietà della fondatrice, vanta già una incredibile popolarità prima ancora del lancio sul mercato. In molti credono che il progetto anticipi il lancio di un programma di cucina che vedrà come protagonista proprio Meghan Markle, ma al momento si tratta solo di voci di corridoio. La cosa certa è che la Duchessa ha aperto le candidature per nominare un amministratore delegato che possa essere a capo della sua azienda.

Di cosa di occuperà il Ceo nominato da Meghan Markle

Di cosa si occuperà il Ceo di American Riviera Orchard? Della gestione del nuovo brand e del posizionamento del marchio. Meghan ci “metterà solo la faccia” ma per le questioni pratiche si affiderà a un esperto del settore. Da dove ha preso l’idea di un marchio di lifestyle? A quanto pare dal brand Flamingo Estate, etichetta lanciata nel 2020 dallo stilista Richard Christiansen e diventata molto gettonata tra le star grazie ai suoi prodotti che promuovono uno stile di vita sano ed healthy, da un barattolo di miele prodotto dalle api di Julianne More a delle candele approvate dal Dalai Lama. Meghan sarebbe dunque solo l’ultima arrivata nel settore quiet luxury: riuscirà a sbaragliare la concorrenza?