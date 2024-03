Dal giardinaggio alle creme corpo, il nuovo brand di Meghan Markle vende proprio tutto La duchessa di Sussex ha depositato la richiesta di registrazione del suo marchio American Riviera Orchard e dai documenti sembra che coprirà ogni comparto del life style, compresa cucina e prodotti per cani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il nuovo brand di Meghan Markle American Riviera Orchard coprirà diversi settori, dal food al beauty. A rivelarlo il Daily Mail che ha potuto avere accesso alla domanda di registrazione del marchio depositata dalla duchessa di Sussex dove si legge che verranno prodotti, oltre agli articoli per la casa come pentole, attrezzi da giardinaggio e oggetti di cancelleria, si commercializzeranno anche bustine profumate, prodotti non medicinali per la cura della pelle, gel e sali da magno, saponi, creme per il corpo e cosmetici. Tra le nuove aggiunte anche prodotti per l'igiene dei cani, che potranno godere degli stessi trattamenti di lusso dei propri padroni.

Il lancio del brand di Meghan Markle

La duchessa del Sussex è tornata sui social qualche settimana fa pubblicando un video che la ritraeva in una cucina dai toni neutri mentre preparava qualcosa da mangiare. Questa breve clip è apparsa su un nuovo profilo Instagram, dove Meghan Markle è approdata senza il principe Harry, svelando il suo nuovo progetto che potrebbe essere la continuazione di The Tig, il blog di life style che aveva prima di diventare un membro della royal family e che ha dovuto chiudere dopo il matrimonio. Per gli scatti della campagna sembra che abbia chiamato Jake Rosenberg, fotografo delle star che conosce dai tempi di Suits.

Il nuovo progetto della duchessa di Sussex

Dopo il flop del documentario prodotto da Netflix, che non ha rinnovato l'accordo con i duchi di Sussex, Meghan Markle tenta la strada dell'imprenditoria. Ancora non si sa quando il American Riviera Orchard sarà lanciato ma sembra che coprirà più o meno ogni settore del life-style. Le uniche informazioni rivelate direttamente dalla sua proprietaria sono nome e logo, che appare sulla pagina Instagram inaugurata per l'occasione. La domanda di registrazione del marchio comprende anche lucine, candele, argenteria, spezie e condimenti, oltre a marmellate e creme spalmabili. Poi ci saranno tappetini da bagno e oggetti di giardinaggio, insomma, qualunque cosa il cliente desideri American Riviera Orchard lo vende.