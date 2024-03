Meghan Markle investe sulle foto di famiglia e chiama un fotografo delle star per scattare Secondo la stampa internazionale Jake Rosenberg sarebbe volato a Montecito per scattare le immagini promozionali del nuovo marchio di life style lanciato dalla duchessa del Sussex. Tra queste sono stati immortalati anche alcuni momenti che la ritraggono assieme ai figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle e Jake Rosenberg in un selfie nel 2025

Meghan Markle avrebbe chiamato Jake Rosenberg per scattare la foto di famiglia assieme ai suoi due figli Archie, 4 anni, e Lillibet 2 anni. Lo ha rivelato il Daily Mail, che ha affermato che il celebre fotografo delle star è volato in California all'inizio del mese e ha scattato una serie di foto della duchessa del Sussex mentre cucina e con i bambini. Roseberg è arrivato da New York, chiamato dall'ex attrice che era già stata immortalata dal suo obiettivo ai tempi di Suits e che ha sempre apprezzato il suo lavoro. Si pensa che l'artista abbia collaborato con Meghan Markle per realizzare delle immagini pubblicitarie per il nuovo marchio di life style fondato dalla duchessa, American Riviera Orchard.

Meghan Markle

La nuova avventura imprenditoriale di Meghan Markle

La duchessa del Sussex è di recente tornata sui social senza il principe Harry per lanciare il suo nuovo brand. Quello che prevede il progetto al momento rimane un mister, si pensa che si pensa che si concentrare su articoli per la casa e il giardinaggio. L'iniziativa è stata svelata la scorsa settimana con la pubblicazione di un video amatoriale sui social, che la vede intenta a cucinare in un ampia cucina dal sapore rustico. Il nuovo marchio potrebbe essere la continuazione del suo vecchio blog The Tig, chiuso dal momento in cui è entrate a far parte della famiglia reale.

Jake Rosenberg

Chi è Jake Rosenberg

Il fotografo ha scattato innumerevoli celeb, tra cui Oprah Winfrey, Priyanka Chopra, Cindy Crawford, David Beckham e Michael B. Jordan "svelando le loro autentiche personalità attraverso le sue vibranti immagini", si legge sul suo sito ufficiale. Tra le star nel suo portfolio anche la duchessa del Sussex, che ora lo ha scelto per immortalarla assieme ai bambini. Ancora non si sa se le immagini verranno pubblicate da Harry e Meghan, data la loro attenzione per la privacy dei figli.