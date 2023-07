Re Carlo e Camilla incoronati (di nuovo) in Scozia: il significato dei mantelli e della spada Re Carlo III ha ricevuto oggi gli Onori della Scozia: uno scettro, una spada e una nuova corona. Cosa sta accadendo a Edimburgo e perché non si tratta di una “seconda incoronazione”

A cura di Beatrice Manca

Re Carlo e la regina Camilla sono a Edimburgo per ricever gli Onori della Scozia, cioé scettro e corona. Sì, avete letto bene: dopo la solenne incoronazione del 6 maggio nella cattedrale di Westminster, il nuovo sovrano è il protagonista di una nuova cerimonia in Scozia, nella cattedrale di St. Giles, dove gli sono stati donati i gioielli della corona scozzese secondo un'antica tradizione. Attenzione però: non è una seconda incoronazione, ma un rito che si ripete nei secoli. All'evento sono presenti anche il principe William e la consorte, Kate Middleton, regale in un abito blu. Ogni passaggio della cerimonia è scandito da precisi simboli, e gli abiti non fanno eccezione.

Perché la cerimonia di Edimburgo non è un'incoronazione

Fuori dalla cattedrale di St.Giles si è radunata una grande folla, tra chi vuole applaudire i nuovi sovrani e chi invece protesta al grido di "Not my King". Carlo e Camilla sono entrati in chiesa indossando pesanti mantelli di velluto con fiocchi sulle spalle e una catena dorata al collo. Durante la cerimonia vengono rivolti inni e preghiere per il nuovo regno e vengono offerte le insegne della corona scozzese. Non si tratta di una vera incoronazione, né di un'investitura: dal 1707 la Scozia non è più una nazione a sé stante ma fa parte della Gran Bretagna. Come sua madre Elisabetta II prima di lui, comunque, Carlo III ha ricevuto una spada, uno scettro e la corona indossata dalla regina scozzese Maria nel 1543: si tratta degli onori di Scozia, le insegne più antiche della nazione. C'era anche la Pietra del Destino, usata per incoronare i monarchi da più di mille anni.

Re Carlo e Camilla in Scozia

La regina Camilla indossava la veste di velluto verde della regina Elisabetta e il suo cappello di piume. Dalle prime foto possiamo sbirciare qualche dettaglio dell'abito scelto per una giornata così importante: ha indossato delle scarpe bianche col tacco (una scelta in linea con l'outfit candido dell'incoronazione) e un paio di orecchini di perle. Secondo i più attenti commentatori, si tratta dello stesso paio indossato per il suo matrimonio con Carlo III: un simbolo del suo amore coniugale, ma anche del momento in cui è entrata ufficialmente a far parte della famiglia reale.