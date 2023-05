L’altra “incoronazione” di re Carlo e Camilla: perché riceveranno di nuovo scettro e corona Carlo III e la regina consorte Camilla in estate riceveranno gli “Onori della Scozia” a Edimburgo: la storia e il significato della nuova cerimonia.

La cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla a Londra ha richiesto un notevole sforzo di pianificazione: dopo la solenne cerimonia i festeggiamenti sono andati avanti per un intero weekend. Non tutti sanno, però, che non sono ancora finite: a luglio infatti il re e la regina riceveranno gli Honours of Scotland, i simboli più antichi della nazione scozzese. Non si tratta di una vera incoronazione né di un'investitura, ma non di un evento molto antico che coinvolse anche la regina Elisabetta II.

Che cosa sono gli Onori della Scozia

The Honours of Scotland, letteralmente gli onori scozzesi, sono le insegne più antiche di tutte le isole britanniche, come spiega il King's College di Londra. Si tratta di una corona, una spada e uno scettro risalenti alla fine del XV secolo. Il primo sovrano a usarle come regalia durante l'incoronazione è stata una donna: Maria di Scozia. Ora che le incoronazioni non si svolgono più in Scozia le insegne vengono presentate ai monarchi e poi restituite al Castello di Edimburgo. Ma non è l'unico caso in cui vengono usate: l'anno scorso, la Corona di Scozia era stata posta sulla bara della regina Elisabetta II nella prima camera ardente allestita nella cattedrale di St Giles.

L'errore della regina Elisabetta II

Così come Elisabetta II, anche Carlo III riceverà gli Honours of Scotland. Sua madre non aspettò molto: partì insieme al principe Filippo tre settimane dopo l'incoronazione, il 24 giugno, mentre Carlo e Camilla dovrebbero compiere il viaggio entro la fine dell'estate. La data non è ancora stata confermata, ma è attesa nei primi giorni di luglio. Gli esperti però si aspettano che Carlo non voglia compiere il piccole errore per cui sua madre fu molto criticata: non essendo una cerimonia solenne, Elisabetta II si presentò in abiti da giorno. Carlo, molto rispettoso delle tradizioni, deve compiere una scelta: abiti cerimoniali o un semplice completo da giorno?