Kate Middleton all’incoronazione in Scozia di re Carlo: col coat dress blu elettrico è regina di stile Re Carlo e sua moglie Camilla oggi sono diventati protagonisti di una “seconda” incoronazione in Scozia. Kate Middleton non poteva mancare alla cerimonia ed è apparsa elegante e bon-ton in un adorabile coat dress blu elettrico.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo e Camilla sono stati incoronati re e regina di Inghilterra lo scorso 6 maggio a Westminster ma a quanto pare le cerimonie ufficiali per loro non sono ancora terminate. Da qualche giorno a questa parte hanno dato il via alla Holyrood Week, il micro tour organizzato ogni anno dai reali britannici per celebrare la cultura scozzese, ma in questa occasione sono diventati protagonisti anche una "seconda incoronazione" (un tantino meno sontuosa rispetto a quella "ufficiale"). Dopo il garden party di ieri sera, questa mattina si è tenuta la cerimonia vera e propria: a seguire il corteo reale e successivamente la tradizionale funzione religiosa nella Cattedrale di St Giles non poteva mancare Kate Middleton.

Chi ha firmato il coat dress di Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato in prima linea alla seconda incoronazione di Carlo e Camilla, apparendo elegantissima e glamour fuori la Cattedrale di St Giles. L'avevamo lasciata col blazer verde menta a Wimbledon, oggi la ritroviamo in una versione decisamente più bon-ton ma ugualmente trendy. Niente mantelli, corone o tiare di diamanti, per la cerimonia scozzese ha scelto il blu elettrico sfoggiando un look monocromatico con abiti e accessori tutti coordinati. Da sempre appassionata di coat dress, anche questa volta ne ha scelto uno super chic, per la precisione un modello monopetto personalizzato per lei da Catherine Walker con la gonna scampanata e i revers in velluto.

Kate Middleton in Catherine Walker

Kate Middleton sceglie accessori coordinati

Perché l'abito sembra essere "già" visto"? Oltre a essere riciclato (Kate lo aveva indossato al Commonwealth Day Service del 2022), sembra essere ispirato al modello sfoggiato da mamma Carole Middleton durante l'incoronazione londinese di re Carlo.Per completare il tutto la principessa del Galles ha puntato tutto su degli accessori coordinato in blu elettrico dai décolleté col tacco a spillo di Emmy London alla borsetta, fino ad arrivare al cappellino in pieno stile britannico decorato con una piuma rigida di Philip Treacy. Ha inoltre sfoggiato un'intricata acconciatura raccolta e intrecciata, portando così l'attenzione sui gioielli della collezione reale. Gli orecchini di perle sono stati indossati in passato da Diana, mentre la preziosa collana è un dono che ha ricevuto dalla compianta regina Elisabetta II e che ha arricchito i suoi look sia ai funerali della sovrana che a quelli del principe Filippo. Si tratta di un girocollo realizzato con quattro file di perle giapponesi tenute insieme da una chiusura centrale dalla forma curva tempestata di diamanti.