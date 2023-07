Carlo e Camilla pronti per l’incoronazione in Scozia: garden party tra smoking e omaggi a Elisabetta II Ieri sera si è tenuto un Garden Party al Palace of Holyroodhouse, evento che anticipa l’incoronazione scozzese di Carlo e Camilla: ecco cosa hanno indossato per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi per Carlo e Camilla è una giornata importante: in occasione della Holyrood Week, il micro tour organizzato ogni anno dai reali britannici per celebrare la cultura scozzese, si terrà anche la loro "seconda incoronazione". La cerimonia sarà decisamente meno sfarzosa rispetto a quella del 6 maggio a Westminster ma non mancheranno gli ospiti speciali, primi tra tutti William e Kate Middleton, e gli eventi a tema. Proprio ieri sera, ad esempio, i due neo-sovrani sono diventati protagonisti di un Garden Party al Palace of Holyroodhouse: ecco cosa ha indossato la regina per anticipare l'incoronazione vera e propria.

La nuova spilla preziosa di Camilla

Se da un lato Carlo ha indossato lo smoking d'ordinanza con tanto di panciotto e giacca tight, Camilla ha preferito un look decisamente più estivo nonostante la pioggia. Ha puntato sul bianco con un cappottino bon-ton lungo fino alle ginocchia, lo ha portato abbottonato solo sotto al petto, così da rivelare un delizioso abito black&white con un fiocco intorno al collo e delle piccole foglie stampate all-over. Non sono mancati il cappellino coordinato in pieno stile britannico firmato Philip Treacy, i guantini di pelle e l'ombrello trasparente. Nell'outfit, inoltre, c'era anche un omaggio a Elisabetta II: la spilla Diamond Thistle Brooch appartenuta alla regina madre che ha ricevuto in regalo proprio dalla compianta sovrana.

Camilla col cappello Philip Treacy

Come si svolgerà l'incoronazione in Scozia

Come si svolgerà l'incoronazione scozzese di Carlo e Camilla? Si partirà da una processione pubblica a cui parteciperanno circa 100 persone, si proseguirà con una "marcia" dei reali per poi arrivare alla tradizionale funzione religiosa nella Cattedrale di St Giles. Sarà lì che i due sovrani riceveranno i gioielli della corona nazionale e il saluto militare eseguito dal reggimento di fanteria scozzese (sarà presente anche la mascotte, un pony Shetland). Alla cerimonia non mancheranno William e Kate, chiamati a presiedere tutti gli appuntamenti, ma al momento non è chiaro se porteranno con loro anche i figli George, Charlotte e Louis. Nulla di fatto, invece, per Harry e Meghan, che non sono stati invitati all'evento in Scozia.