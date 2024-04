Regina Camilla, la divisa militare diventa glamour e nasconde un omaggio a Elisabetta II

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese sta vivendo un momento particolarmente complesso della sua storia: sia il re Carlo III che la principessa Kate Middleton stanno combattendo contro un cancro e si vedono costretti a rimanere lontani dai riflettori per dedicarsi alle cure. Dato che, però, l'agenda di corte continua a essere fitta di impegni che non possono essere annullati, la regina Camilla viene chiamata a rappresentare la corona in quasi tutti gli appuntamenti istituzionali. Nelle ultime ore, ad esempio, è diventata protagonista di un evento speciale: ha visitato i Royal Lancers per la prima volta da quando è stata nominata Colonel-in-Chief lo scorso giugno. Quale migliore occasione di questa per rivisitare il chiave glamour il classico look militare?

Chi ha firmato il look d'ispirazione militare di Camilla

Nelle ultime ore la regina Camilla ha fatto visita ai Royal Lancers presso la caserma Munster, a Catterick, luogo a cui è particolarmente legata visto che suo padre prestò servizio proprio qui durante la Seconda Guerra Mondiale. L'outfit scelto per l'occasione non poteva che essere un omaggio al reggimento: la sovrana ha infatti indossato gli abiti militari ma in una versione rivisitata.

Camilla fa visita ai Royal Lancers

La sua stilista preferita Fiona Clare (il cui figlio è capitano dell'esercito) ha realizzato per lei un coat dress ispirato alla classica uniforme dei Lancers. Si tratta di un cappottino blu navy con la gonna scampanata, il colletto rosso, i bottoni gold e le spalline imbottite decorate con degli inserti a rete metallica.

Camilla in Fiona Clare

Perché Camilla ha indossato la spilla a forma di teschio

Naturalmente nel look di Camilla non potevano mancare degli ulteriori dettagli glamour, dalla borsa di pelle di Anna Valentine agli stivali di camoscio dark col tacco largo di Russel & Bromley, fino ad arrivare al cappellino in pieno stile british di Philip Treacy, un modello rosso fuoco arricchito da piume e dalla spilla simbolo del reggimento.

Camilla col cappello di Philip Treacy

La stessa spilla è comparsa anche sul cappotto: è a forma di teschio con dietro delle ossa incrociate ed è l'emblema dei Lancers, il cui motto è "Morte o gloria". La cosa che in pochi sanno è che il gioiello fa parte della collezione delle defunta regina Elisabetta II, che fu a lungo affiliata al reggimento nei panni di colonnello.

La spilla simbolo del reggimento