Kate Middleton arriva a Wimbledon: il blazer verde menta è un omaggio a Lady Diana Kate Middleton è arrivata a Wimbledon e dagli spalti ha seguito i match della seconda giornata del torneo. Per l’occasione ha puntato sull’eleganza di un blazer verde menta che nasconde un omaggio a Diana.

A cura di Valeria Paglionico

Il Torneo di Wimbledon è uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno dai reali inglesi e anche questa volta i fan di casa Windsor non hanno dovuto attendere molto per ammirare uno dei membri della famiglia tra gli spalti. Nel secondo giorno di incontri di tennis Kate Middleton ha fatto la sua apparizione all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, incantando tutti con un outfit pastello che si rivelerà perfetto per l'estate. Ancora una volta la principessa del Galles ha dimostrato di non avere rivali in fatto di eleganza: ecco tutti i dettagli del suo look bicolor bianco e verde menta ispirato a Lady Diana.

Kate Middleton col blazer verde menta

Ieri Kate Middleton aveva sorpreso tutti giocando con Roger Federer, oggi ha fatto la sua prima vera apparizione pubblica a Wimbleton, evento a cui da sempre è molto legata. Niente completini da tennis, ha preferito puntare sul glamour con un look dai toni pastello in bianco e verde menta. Il capo chiave dell'outfit è in assoluto la giacca firmata Balmain, un modello avvitato e doppiopetto con bottoni e revers a contrasto in bianco. Il capo ricorda in modo impressionante un look firmato Catherine Walker che Diana indossò al Trooping the Colour del 1988, in occasione del quale indossò un abito giacca proprio verde e bianco.

Kate Middleton col blazer verde menta di Balmain

Il look di Kate Middleton a Wimbledon

Per completare il tutto Kate ha scelto degli accessori canditi coordinati. Ha abbinato il blazer a una gonna plissettata, un modello lungo fino alla caviglia che cade morbido sulla silhouette. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté total white di Jimmy Choo, e la mini borsetta in tinta. L'unico tocco prezioso? Gli orecchini e il bracciale, entrambi decorati con delle eleganti perle. Capelli sciolti e ondulati, sorriso stampato sulle labbra e fascino da vendere: la principessa ha catalizzato tutti i riflettori su di sé durante la seconda giornata del torneo di Wimbledon.