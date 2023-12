Harry e Meghan Markle, la foto di Natale 2023 tra sorrisi e un messaggio per i fan Meghan Markle e il Principe Harry hanno pubblicato la loro cartolina di Natale: un messaggio di auguri che racconta tanto della vita dei Sussex oggi.

Dopo il ritratto del principe William con Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis, arriva anche la card di Natale firmata Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex, a differenza della famiglia reale, hanno inviato la cartolina di Natale che li ritrae via e-mail a nome della loro organizzazione Archewell. Oltre alla foto che li ritrae, per gli auguri di Natale i due coniugi hanno voluto allegare anche un ringraziamento ai propri fan.

La foto di Natale di Harry e Meghan

La foto scelta da Harry e Meghan per gli auguri di Natale è quella che li ritrae insieme mentre ridono e applaudono alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games 2023. Lo scatto risale all'iniziativa che si è tenuta a metà settembre a Düsseldorf in Germania.

La cartolina di Natale

Per l'evento, Meghan aveva indossato un elegante abito a sirena di Cult Gaia, caratterizzato da dettagli floreali turchesi. Harry era altrettanto elegante in un abito sartoriale blu scuro abbinato a una camicia nera. "A nome dell'ufficio del Principe Harry e Meghan del Duca e della Duchessa di Sussex di Archewell Productions e della Fondazione Archewell, vi auguriamo buone vacanze", recita il messaggio sul biglietto verde, il cui tono ricorda quello di un abete natalizio. La cartolina Natalizia si conclude con un messaggio di ringraziamento ai loro fan: "Grazie per tutto il sostegno nel 2023!". Un messaggio che sembra acquisire ancora più significato alla luce della recente vittoria in tribunale di Harry contro il tabloid Mirror, accusato di aver raccolto illegalmente informazioni sulla sua vita privata.

Harry e Meghan agli Invictus Game 2023

Il significato dietro il ritratto di Natale di Meghan e HARRY

Cliccando sulla cartolina inviata via mail, si veniva reindirizzati a una pagina di destinazione del Rapporto sull'impatto della Fondazione Archewell -l'ente benefico di Harry e Meghan Markle – per il periodo 2022-2023. Il documento di 28 pagine mette in evidenza le attività di beneficenza intraprese dall'ex coppia reale.

I Sussex agli Invictus Game

La cartolina di Natale, insomma, sembra rispecchiare il periodo attuale della coppia. Dopo la rottura con Spotify, un libro, una serie Netflix e un'intervista con Oprah, sembra che la narrazione strettamente legata alla famiglia da cui hanno scelto di separarsi sia destinata a esaurirsi. Anche le loro ultime apparizioni pubbliche sono state tutte dedicate gli impegni della fondazione: una scelta che si ritrova anche in questa Christams card, sintetica e diretta, che vuole sottolineare il loro impegno per provare a costruire una narrazione di più basso profilo, che non sia legata solo agli scandali a Corte.